〈美股盤後〉以色列哈瑪斯戰爭升級 道瓊結束周線連三黑

多家銀行以優於預期的業績拉開財報季的序幕，不過投資人必須應對地緣政治緊張局勢加劇帶來的波動，美股主指週五 (13 日) 多收黑。那斯達克指數下跌逾 1%，標普 500 指數收黑 0.5%，費半指數挫低 2.70%，道瓊指數收紅近 40 點。

一週來看，道瓊本週漲幅 0.8%，結束連續三週跌勢，標普週漲 0.4%，那指週跌 0.2%。

10 年期美債殖利率下跌 9 個基點至 4.621%。2 年期美債殖利率下降近 2 個基點至 5.052%。30 年期美債殖利率下跌 9 個基點至 4.76%，回吐前一交易日飆升的部分走勢。由於擔心以色列與哈瑪斯戰爭可能加劇中東地緣政治緊張局勢，國際油價上漲超過 6%。

地緣政治方面，路透引述未透露姓名的消息人士報導，白宮正在考慮其他措施，以禁止中國公司取得美企出口的人工智慧 (AI) 晶片。

以色列軍方表示，24 小時內將對加薩走廊發動地面攻擊，回應哈瑪斯上週末對以色列平民的殘暴攻擊，美國國務卿布林肯敦促以色列避免平民傷亡。美國國務院已安排包機幫助美國人離開以色列。

美股週五 (13 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 6 大板塊收黑，資訊科技 (-1.52%) 領跌，能源股 (+2.25%) 漲幅最大。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王盡墨。Meta (META-US) 下跌 2.92%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.03%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.16%；微軟 (MSFT-US) 跌 1.04%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.92%。

道瓊成分股逾半收黑。聯合健康 (UNH-US) 上漲 2.64%；旅行家 (TRV-US) 上漲 2.17%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.76%；波音 (BA-US) 下跌 3.34%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 3.89%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.36%。

費半成分股普遍收低。高通 (QCOM-US) 下跌 2.51%；輝達 (NVDA-US) 下跌 2.01%；美光 (MU-US) 跌 0.77%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.66%；AMD (AMD-US) 下跌 3.40%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.45%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.12%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 2.54%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.53%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.88%。

企業新聞

摩根大通、花旗集團及富國銀行為第三季財報季揭開序幕。摩根大通 (JPM-US) 收紅 1.50% 至每股 148.00 美元。摩根大通發布財報指出，由於利率上升提高了貸款收入，該行第 3 季獲利有所成長。

摩根大通執行長戴蒙表示，在因以巴衝突而變得更加複雜的嚴峻宏觀經濟背景下，該行取得了「穩健」的業績。但他也發表了一些更不祥的評論。「這可能是世界幾十年來最危險的時期。」

富國銀行 (WFC-US) 上漲 3.07% 至每股 40.96 美元。富國銀行第三季獲利上升，受惠於客戶支付更高的貸款利息。

花旗集團 (C-US) 下滑 0.22% 至每股 41.43 美元。受利息支付增加和投資銀行費用飆升的推動，花旗集團第三季​​獲利基本穩定。

微軟 (MSFT-US) 收黑 1.04% 至每股 327.73 美元。根據監管機構文件，微軟已經完成以 690 億美元收購動視暴雪 (ATVI-US) 的案子，這是微軟 48 年歷史上以來最大的一筆收購案，此前該公司平息英國和歐洲監管機構對市場競爭的擔憂，還從與美國監管機構的訴訟中獲勝。

Netflix (NFLX-US) 走低 1.53% 至每股 355.68 美元。對估值的擔憂為由，Wolfe Research 將 Netflix 的評級從「跑贏大盤」下調至「大盤持平」。

英國晶片設計商安謀 (ARM) (ARM-US) 收跌 2.06% 至每股 50.78 美元，連續第三個交易日下跌，跌破每股 51 美元的發行價。

經濟數據

美國 9 月出口價格指數月增率報 0.7%，預期 0.5%，前值 1.1%

美國 9 月進口價格指數月增率報 0.1%，預期 0.5%，前值 0.6%

美國 10 月密大消費者信心指數報 63.0，預期 65.6，前值 66.0

華爾街分析

LPL Financial 首席全球策略師 Quincy Krosby 提及：「市場正在權衡以色列可能大規模入侵加薩的可能性。人們不想在週一早上出現，一切都變了。」

LPL Financial 首席技術策略師 Adam Turnquist 表示：「美債殖利率仍處於主導地位，這確實是我們自上週五以來看到的反彈。有早期跡象表明，我們在技術上看到了投降，但是我們仍在與長期殖利率的上升趨勢作鬥爭。」

Turnquist 稱：「除非 10 年期美債殖利率回落至 4.35% 附近，否則展望 10 月時，市場將充滿挑戰，甚至可能會出現波動。」

隨著交易員進入第三季財報季的高峰期，區域銀行股將成為未來一週的焦點。 Sri-Kumar Global Strategies 總裁 Komal Sri-Kumar 表示：「確實想要一些跡象來說明去年 3 月的區域銀行危機是否真的結束了。我不這麼認為。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主