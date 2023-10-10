升息循環邁入尾聲 Q4股債看好成熟市場漲相佳

隨著時序步入第 4 季，外資法人認為，在升息循環尾聲下，建議股市可鎖定有經濟基本面支撐的美股，以及日股布局；債市則可選擇全球多元債、成熟市場投資級政府債、新興市場當地貨幣債券。

以美國為首等全球主要央行，為壓抑通膨升溫自 2022 年起啟動升息循環，升升不息也打壓股市多頭表現，而隨著通膨壓力降溫讓升息循環有望畫下終點，可望為股債投資帶來新契機。

渣打銀行財富管理團隊預期，聯準會和歐洲央行年底前維持利率不變，並自 2024 年起轉向降息，至於中國未來 6-12 個月將採取寬鬆貨幣政策，以及針對性的財政措施，特別是支持地方政府財政的措施，在主要央行升息緊縮來到尾聲，政策焦點將逐漸轉向支持經濟。

渣打銀行表示，聯準會的緊縮週期來到尾聲，美國經濟衰退預估推遲至明年第二季，美國經濟「軟著陸」的發展優於其它主要經濟體，財富管理團隊上調美國股票觀點至相對看好。

另外，近期表現強勁的日股，隨著日本企業公司治理改善、股票回購，以及相對不受地緣政治風險影響等有利因素，因此也看好日本股票的觀點；至於中國因疫後經濟復甦乏力，拖累亞洲市場的消費和企業盈餘成長，因此下修亞洲 (不含日本) 區域股票觀點下調至中性。

施羅德投信也對股市持同樣觀點，隨著美國實質所得轉為正成長，全球超額儲蓄仍高，有利於延續消費動能，加上企業獲利加速，預期 2024 年多數產業獲利成長將更好，看好科技、循環消費、通訊服務等子產業有望領先成長。

施羅德投信補充，全球區域的獲利動能輪動，除了看好美國股市，建議也可關注全球趨勢股，日本股市以及能源類股表現。

在債券部分，瀚亞投信認為，整體經濟數據都能支撐美國聯準會升息進入尾聲的論點，且經濟將以軟著陸的方式落地，債券市場行情也正啟動當中，相對看好信用債的表現，但對公債看法則持中立。

而施羅德投信表示，在當前利率環境下，建議投資人以全球多元債券為核心布局，亦可成為穩健型投資者關注方向。

渣打銀行則認為，成熟國家面臨經濟衰退風險，預期通膨逐漸獲得控制後，主要央行將放緩甚至扭轉緊縮政策，看好包括美元政府債及優質企業債的表現。

渣打銀行表示，美國經濟相對強勁並朝向「軟著陸」發展，可能讓政策利率維持在高檔更長一段時間，預計未來 3 個月美國 10 年期公債殖利率將保持在 4% 以上；隨著明年經濟放緩的風險升高，未來 12 個月，美國 10 年期公債殖利率可能回落至 3.25 到 3.50% 區間。

渣打銀行財富管理團隊表示，看好成熟市場投資級政府債以及新興市場當地貨幣債券；維持成熟市場投資級企業債券中立的觀點，下調亞洲美元債券並上調新興市場美元政府債券至中立。相對看淡成熟市場非投資級債券。





