高利率是否開始傷及美消費者和企業 Q3銀行股財報透端倪

即使身處在高利率環境，美國家庭和企業始終展現韌性。隨著第三季美股財報季開跑，高利率是否開始打擊企業和消費者，周五 (13 日) 的大型銀行股財報可望釋出一些線索。

聯準會 (Fed) 去年初啟動升息周期後，消費者依舊持續消費與借貸，作為交易中介的大型銀行也獲利豐厚。然而，近期美國 10 年期公債殖利率升至 2007 年來最高水平，使貸款和償債變得更加困難。

富國銀行 (Wells Fargo) 分析師 Mike Mayo 表示：「本季的三大主題為利率、利率，還是利率。」

Q3 銀行股財報方面，周五將由摩根大通 (JPM-US)、富國銀行 (WFC-US) 和花旗集團 (C-US) 打頭陣，下周二 (17 日) 將由美國銀行 (BAC-US)、高盛 (GS-US) 接著登場，摩根士丹利 (MS-US) 則是在周三 (18 日) 公布財報。

市場預期，大型銀行將繼續實現獲利，無論經濟處於強勁還是疲軟狀態，龐大的規模得以讓他們在不同的環境下持續發展，至於即將在本月陸續公布財報的中小銀行，恐怕會面臨更大的壓力。

消費狀況

銀行業高層表示，因就業市場強勁，加上疫情期間政府刺激措施的影響尚未完全消退，美國民眾今年的財務狀況大致良好。

美國銀行財務長 Alastair Borthwick 上月表示，美國消費者在信用卡和金融卡上的支出，較一年前成長 4%，不過支出增速已較去年同期放緩。

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 也說，消費者雖坐擁大量額外現金，但已經在減少消費，未來的消費情況可能不如現在樂觀。

花旗集團執行長佛瑞塞 (Jane Fraser) 上月受訪時稱，正在關注 FICO 信用分數較低的消費者。

貸款損失

若消費者和企業陷入更嚴重的財務困境，可能爆出更多貸款拖欠問題，銀行一直透過資金撥款來彌補貸款損失，他們預估，貸款損失問題將更加嚴重，但不會出現暴增的情況。

在眾多貸款項目中，備受關注的便是商業房地產。疫情以來，員工回流辦公大樓的情況一直沒有改善，這加劇相關貸款的違約風險。富國銀行第二季為這方面的損失提撥更多資金，高盛則減記部分房地產投資。

富國銀行中型銀行分析師 Timur Braziler 說，在他追蹤的所有公司中，已預先宣布 Q3 壞帳沖銷的公司數量，比過去十年的任何時候都來得高，顯示信貸環境已漸漸轉弱。

資產和負債

利率上升可能壓低銀行在利率接近零時，放在資產負債表上的債券或貸款帳面價值。

今年初宣告破產的三家美國地區銀行，便是因為證券和貸款投資組合出現龐大虧損而倒閉，雖然這類損失不太可能對大型銀行構成生存上的威脅，但會影響資金運用效率，這些錢原本可藉著更高的利率，為他們賺取更多收入。

舉例來說，美國銀行計劃在第二季持有至到期的債券未實現損失額高達 1060 億美元，這些損失甚至可能在 Q3 進一步增加。

此外，銀行必須向存款戶支付更多費用，防止他們將錢存入其他地方，這將縮小銀行借款與放款收入間的利差，對於小型銀行，甚至是「大但不到超大」的銀行來說，這往往是一個重大問題。即使地區銀行 Q2 存款保持穩定，但目前 10 年期美債殖利率比 Q2 還要更高，恐怕也會讓部分中型銀行更難保留存款。

銀行監管

市場預期，銀行業高層將談到監管機構試圖調升大型銀行資本適足率的要求，他們強烈反對這項提案。

Mayo 表示，有跡象顯示銀行已經在減少貸款，以便為更嚴厲的監管新制做準備。新的規定是近月來銀行股表現多半落後大盤的原因之一。