〈以巴衝突〉中國特使首度與以色列官員通話 美國防部長今訪以色列

以巴衝突爆發以來，中國中東問題特使翟雋周四（12 日）首度與以色列官員通話，呼籲儘快停火止暴，美國國防部長 Lloyd Austin 則預定周五訪問以國，為兩天來第二位訪問以國的高階美國官員，展現美方支持以國的立場。

中國外交部表示，翟雋周四就以巴局勢與以色列外交部負責亞太事務的副總司長哈帕茲通電話，對以巴緊張局勢加劇和暴力升級深表關切，譴責傷害無辜平民的行為，呼籲儘快停火止暴，以「兩國方案」為基礎恢復和談，增強雙方人民實現和平的信心。

翟雋說，國際社會應切實發揮作用，防止局勢升級，造成人道主義災難。中方在巴勒斯坦問題上沒有私利，始終站在和平這一邊，站在公平正義這一邊。中方真誠希望以巴雙方和平共處，願與國際社會一道勸和促談，為和平創造條件。

此外，Austin 預定周五造訪以國，據《美聯社》報導，一名美國官員透露，他將拜會以國總理 Benjamin Netanyahu 與國防部長 Yoav Gallant。Austin 周四說，正努力向以國提供物資，包括彈藥與鐵穹防禦系統。

此舉展現華府力挺以國的立場。日前美國國務卿布林肯才訪問以國，並向 Netanyahu 允諾美國支持以國。

隨著以軍準備擴大對哈瑪斯恐怖份子的報復行動，白宮也宣布，將著手準備撤離班機，協助美國公民離開以國。國家安全會議發言人 John Kirby 說，周五起將安排從以國飛往歐洲的包機，「還在處理一些細節」。知情人士透露，美方每天至少安排四班包機。