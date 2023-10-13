〈以巴衝突〉WTO秘書長：衝突若擴大 對全球貿易將帶來巨大影響

世界貿易組織 (WTO) 秘書長伊衛拉 (Ngozi Okonjo-Iweala) 周四 (12 日) 表示，她希望以色列和巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯 (Hamas) 之間的衝突盡快落幕，並警告如果緊張態勢在中東地區擴大，將讓原已脆弱的全球貿易流動受到「真正巨大的影響」。

在本周的國際貨幣基金 (IMF) 和世界銀行 (World Bank) 年會上，以巴衝突躍居主要議題。伊衛拉出席年會活動時說，貿易成長已有高利率、中國房市壓力、俄烏戰爭等障礙，中東動盪將再添干擾。

她受訪時說：「我們希望 (以巴衝突) 能盡快落幕並獲得控制。我們最大的擔憂是，假如事態擴大，將對貿易有真正巨大的影響。每個人都如坐針氈，希望事情朝最好的方向發展。」

伊衛拉說，全球不確定性已經讓貿易成長受到限制，但突然發生的以巴戰爭將加深這層限制。「目前不確定此事是否會進一步擴散到整個區域，如果發生了，將對全球經濟成長有很大的衝突。這是眼前的另一片烏雲。」

總部在瑞士日內瓦的 WTO，上周才把今年全球的貿易成長預測大砍一半，從 4 月預估的成長 1.7% 調降至 0.8%，原因是通膨頑強、高利率、中國經濟趨緩，以及俄烏戰爭。不過 2024 年情況好轉，預估貿易量將成長 3.3%，大致符合 4 月預估的 3.2%。

有 164 個成員國的 WTO 並重申先前的警告，表示在全球局勢緊張下，已看到全球貿易碎片化的跡象，但還沒有出現更廣泛的去全球化證據，因此並未大幅調整 2024 年預測。