以色列出售僑民債券籌措2億美元 CDS竄升至109bps 達10年高點

以色列債券 (Israel Bonds) 周四（12 日）聲明，自與哈馬斯宣戰以來，以色列已透過出售僑民債券籌集 2 億美元，其中 1.5 億美元來自美國州和地方政府。

以色列債券是以色列發展公司 (DCI) 的通用名稱，是以色列國發行債券的美國承銷商，總部位於紐約市。

該公司總裁 Dani Naveh 說美國許多州政府做出立即反應，需求超乎當時所能出售的以色列債券數量。

以色列擁有可謂全球最成功的僑民債券計畫，該國周二發起債券銷售活動，為與巴勒斯坦激進組織哈馬斯之間的戰爭籌措資金。

根據標普全球市場情報 (S&P Global Market Intelligence) 的數據，此回以巴衝突及其對經濟的潛在破壞，將以色列債務違約保險成本推高至 109 個基點，較哈馬斯周六襲擊以色列之前的 5 年期信用違約交換 (CDS) 躍升了 80% 以上，並創下自 2013 年 11 月以來的最高水準。

債信評級機構穆迪周五將審查以色列「A1 穩定」評級，該機構稍早曾示警，以巴衝突可能影響該國債信評等。

以色列債券公司表示，此回向哈馬斯宣戰之前，就已接近籌措 10 億美元的標準年度目標。截至 12 月 31 日，其未償還債券價值為 54 億美元，約佔以色列政府外債的 12%。