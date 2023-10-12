鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)EPS預估下修至6.79元，預估目標價為432.5元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對智原(3035-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.84元下修至6.79元，其中最高估值7.46元，最低估值5.95元，預估目標價為432.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|7.46
|13.65
|21.18
|最低值
|5.95
|8.39
|9.07
|平均值
|6.73
|11.61
|16.55
|中位數
|6.79
|12.42
|17.12
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|12,547,000
|18,189,000
|24,522,000
|最低值
|12,095,820
|13,817,000
|14,364,000
|平均值
|12,235,320
|15,602,730
|19,604,650
|中位數
|12,209,000
|15,708,390
|19,403,500
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|9.88
|4.65
|1.08
|1.4
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|13,065,155
|8,085,201
|5,495,307
|5,306,351
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3035/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。