〈台股盤後〉權值股尾盤點火指數攻上16800點 收復季線

美股四大指數收紅，激勵台股多頭，台股今 (12) 日在汽車、電腦、光電族群帶動下推升指數走揚，尾盤在電子權值股拉抬下，加權指數終場上漲 153.88 點， 收在 16825.91 點，成功收復季線，成交量則略縮至 2965.72 億元。

不受以巴地緣政治衝突影響，美股四大指數 11 日全數收紅，台股今天則在電金傳三大族群上漲帶動下，指數大漲逾百點盤中高點突破 16800 點，成功收復季線。

權王台積電 (2330-TW) 終場在買單拉抬下，終場上漲 1.1% 收在 550 元攻上季線關卡；同樣尾盤有買單拉抬的還有聯電 (2303-TW) 終場上漲 0.21% 收在 47 元。

IC 設計族群表現相對強勢，矽統 (2363-TW)、巨有科技 (8227-TW)、威盛 (2388-TW) 先後攻上漲停關門，芯鼎 (6695-TW)、M31(6643-TW)、強漲逾 8%，聯傑 (3094-TW)、合邦 (6103-TW)、原相 (3227-TW)、點晶 (3288-TW) 等也在買盤追捧下帶動股價收紅。

汽車族群中宇隆 (2233-TW) 盤中攻上漲停後一路亮紅燈到收盤，東陽 (1319-TW)、裕隆 (2201-TW)、百達 - KY(2236-TW)、麗清 (3346-TW)、耿鼎 (1524-TW)、中華 (2204-TW) 也是資金追逐標的。

AI 股中創意 (3443-TW) 大漲逾 7%，技嘉 (2376-TW)、智原 (3035-TW)、雙鴻 (3324-TW)、勤誠 (8210-TW)、緯軟 (4935-TW)、金像電 (2368-TW)、緯創 (3231-TW) 也分別有 2%~4% 漲幅。

化學股中材料 - KY(4763-TW) 漲停作收，三晃 (1721-TW)、中華化 (1727-TW)、東聯 (1710-TW)、康普 (4739-TW)、南寶 (4766-TW)、毛寶 (1732-TW)、永光 (1711-TW) 股價終場上漲作收。

光電族群中天瀚 (6225-TW) 大漲逾 7%，中環 (2323-TW)、宏齊 (6168-TW)、晶睿 (3454-TW)、一詮 (2486-TW) 分別有 3~4% 不等的漲幅；面板雙虎友達 (-TW)、群創 (-TW) 也有 2% 以上漲幅。

航運族群中的航空雙雄長榮航 (2618-TW)、華航 (2610-TW) 在買單敲進下推升股價收紅，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW) 也上漲作收。