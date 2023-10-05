〈台股盤後〉近30檔漲停 個股強勢激勵指數漲180點

台股今 (5) 日再度反彈轉強，最高一度來到 16477 點，終場上漲 180.14 點，收在 16453.52 點，收復 5 日線，成交值略放大至 2400.4 億元，上市櫃合計漲停家數多達 27 家，個股表現強勢。

各族群中，譜瑞–KY(4966-TW)漲停，安國 (8054-TW) 漲幅逼近 7%，祥碩 (5269-TW) 漲近半根停板。

資安族群再度轉強，安瑞 - KY(3664-TW)漲停，邁達特 (6112-TW) 漲半根停板，立端 (6245-TW)、安碁資訊(6690-TW) 漲幅 3%。

記憶體族群連袂表態，華邦電 (2344-TW) 漲半根停板，南亞科 (2408-TW) 和旺宏 (2337-TW) 漲 2%。

半導體族群也是穩住台股的一股動力，聯電 (2303-TW)、世界(5347-TW) 漲 2% 之上，台積電 (2330-TW)、力積電(6770-TW) 和茂矽 (2342-TW) 均維持紅盤上。

連假在即，觀光族群轉強，燦星旅 (2719-TW) 漲停，山富 (2743-TW)、易飛網(2734-TW) 和雄獅 (2731-TW) 漲 3% 上下，鳳凰 (5706-TW) 和五福 (2745-TW) 漲 2% 之上，並帶動航空族群，華航 (2610-TW) 和長榮航 (2618-TW) 均漲超過半根停板。

不少個股各自出現行情，晶相光 (3530-TW)、創威(6530-TW)、擎邦(6122-TW)、笙科(5272-TW)、華經(2468-TW)、萬國通(9950-TW)、宇環(3276-TW)、安格(6684-TW)、保銳(8093-TW)、新美齊(2442-TW)、兆遠(4944-TW)、昆盈(2365-TW) 等亮漲停燈，鈺齊 - KY(9802-TW)、笙泉 (3122-TW)、材料 - KY(4763-TW) 和安國 (8054-TW) 漲 7%，文曄 (3036-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、茂迪(6244-TW)、宏達電(2498-TW)、智原(3035-TW)、力智(6719-TW) 漲半根停板。

元大投顧指出，目前產業高低基期、籌碼多空、營運成長力道等條件不同，個股仍有表現機會，若股價型態明顯強過大盤，同時獲法人青睞並有營運轉機加持，可優先關注，選股方向可參考如 AI 供應鏈 PCB、散熱、機殼、EMS。