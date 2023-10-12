光大集團原董事長李曉鵬遭到逮捕

針對中國光大集團前黨委書記、董事長李曉鵬涉嫌收賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，中國最高人民法院依法以涉嫌收賄罪對李曉鵬作出逮捕決定，該案正在進一步辦理中。

李曉鵬最初在今年 4 月涉嫌嚴重違紀違法，遭到中共中央紀律檢查委員會與中國國家監察委員會調查。9 日依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等相關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予李曉鵬開除黨籍處分。

此外，國家監察委員將開除公職、收繳其違紀違法所得，同時涉嫌犯罪的問題將移送檢察機關依法審查起訴，涉及的財物一併移送。

資料顯示，李曉鵬出生於 1959 年 5 月，武漢大學金融學專業博士研究生畢業，獲經濟學博士學位，資深經濟師。 李曉鵬先前曾在工商銀行工作多年，但在 1999 年調任華融資產管理公司副總裁，不過於 2002 年再次重返工商銀行，歷任工行副行長、執行董事等職務。

李曉鵬 2013 年再次調離工商銀行，赴任中國投資有限責任公司監事長，並於 2014 年出任招商局集團總經理及董事，在 2016 年 3 月出任招商局集團副董事長、總經理。隨後在 2017 年 12 月至 2022 年 3 月，出任中國光大集團董事長。