還是擺不平 雪佛龍西澳LNG廠工會揚言下周恢復罷工

工會周一 (9 日) 向石油和天然氣巨頭雪佛龍 (CVX-US) 發出正式通知表示，在薪資協議談判破裂後，雪佛龍位於西澳的兩個液化天然氣 (LNG) 廠從下周開始將面臨新一波罷工。

兩個工會聯盟的一位不願透露姓名代表表示，Offshore Alliance 向雪佛龍的 Gorgon 和 Wheatstone 廠發出為期 7 天的罷工行動通知。該工廠液化天然氣產量占全球約 6% 。

雪佛龍沒有立即確認收到通知。

Offshore Alliance 在澳洲工業仲裁機構公平工作委員會的斡旋下達成一項協議，於 9 月下旬取消了罷工，但工會上周表示雪佛龍公司違背了該協議。

一位工會官員表示，除非談判取得突破，否則從下周四 (19 日) 開始，工會將可以在 7 個工作天內自由恢復罷工。在上個月的幾周罷工期間內，工會改變了罷工的時間和範圍。

市場至今對進一步罷工的威脅反應不一，部分原因是 9 月數周的罷工行動並未擾亂出貨。

歐洲天然氣價格上周五 (6 日) 上漲，但由於需求依然低迷，亞洲液化天然氣現貨價格從 7 個月高點回落。

雪佛龍尚未對最新的升級事件做出回應，但它可能會選擇重新啟動請願書，要求公平工作委員會介入爭端，制定協議並結束罷工。

雪佛龍需要提前 7 天通知才能重新啟動請願書。