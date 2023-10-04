罷工影響尚未顯現 美國Q3汽車銷量呈現雙位數成長

美國第三季汽車銷售持續成長，顯示利率上升和汽車工會罷工，上季幾乎沒有對汽車製造商和買家造成影響。

J.D. Power 數據顯示，汽車製造商第三季共賣出約 390 萬輛新車和卡車，較去年同期成長約 17%。

即使在汽車價格高漲和勞動力市場降溫的環境下，經銷商仍持續迎來買家，強勁的銷售表現反映出消費者需求的韌性，相較於長期目標，許多人反而優先考量短期需求。

通用汽車 (GM-US) 周二公布上季美國銷量成長 21%，主要受旗下品牌雪佛蘭 (Chevrolet)、別克 (Buick) 銷售帶動，暢銷的皮卡車款也出現反彈。

豐田汽車 (Toyota Motor) 上季美國銷量成長 12%。受惠於對更小、更實惠的汽車和 SUV 車款需求，本田汽車 (Honda Motor) 上季美國銷量大增 53%。

旗下擁有 Jeep、Ram 和克萊斯勒 (Chrysler) 等品牌 Stellantis(STLA-US) 情況較為特殊。因皮卡和 SUV 需求下滑，該公司上季美國銷量下滑 1%。

整體而言，第三季的銷售業績延續了上半年的好表現，繼去年觸及十多年低點後，今年上半年美國汽車銷量年增近 13%。

經銷商和汽車公司表示，今年汽車銷售之所以強勁，部分是由過去幾年汽車供應短缺而延遲購買的買家所推動。

電動車市降溫

即使整體汽車銷量仍強，電動車市場卻浮現降溫跡象。(圖: Shutterstock)

即使整體汽車銷量仍強，電動車市場卻浮現降溫跡象。近月來，電動車銷量占比持續停滯在 8.5% 左右。

包含福特在內等車商，已出現電動車庫存積累的現象。 根據 Motor Intelligence 數據，8 月福特經銷商約有 2.05 萬輛的野馬 Mach-E SUV 在運送途中或是庫存，相當於約 110 天的未售出庫存，遠高於所有新車平均的 38 天。

特斯拉 (TSLA-US) 日前公布第三季交車量也較前一季下滑，該公司將原因歸咎於工廠升級造成的停工。

J.D. Power 電動車分析師 Elizabeth Krear 表示，隨著對電動車的負擔能力和可得性達到歷史新高，消費者的興趣和採納率並沒有顯著改善。

UAW 罷工

UAW 罷工持續延燒。(圖: REUTERS/TPG)

美國汽車工人聯合會 (UAW) 的罷工行動始於 9 月中旬，目標包含通用汽車、福特汽車 (F-US) 以及克萊斯勒母公司 Stellantis 在內三大車商的五個組裝廠。截至目前，罷工行動尚未對美國汽車銷量產生重大影響。

研究公司 Wards Intelligence 數據顯示，底特律三大汽車製造商在罷工展開之前就已累積部分庫存。目前受罷工影響的工廠產能，約占三巨頭北美產量的 16%。

經銷商表示，雖然目前有足夠的供應抵禦罷工衝擊，但若罷工持續並且進一步擴大，情況可能有所轉變。

Ricart Automotive 執行長 Rhett Ricart 表示，公司的福特 Bronco SUV 庫存還能再撐約兩個月，若罷工持續超過 45 天，他必須購買二手的 Bronco SUV 來填補庫存。