俄國總統普丁暗示：OPEC+減產措施將持續下去

俄羅斯總統普丁周三 (11 日) 在莫斯科舉行的「俄羅斯能源周」會議上表示，將和石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）繼續合作，同時強烈暗示 OPEC + 的減產措施可能持續到明年年底，甚至更久。外媒認為，該舉措幾乎一定會支撐油價，對克里姆林宮來說是一大福音。

普丁在會上表示確信 OPEC + 合作將繼續，對於石油市場的可預測性以及全人類的福祉非常重要，組織成員國將全面履行承諾，成功應對所有挑戰。

而當被問及 OPEC + 減產協議是否會延長時，普丁表示很有可能，也說這是組織成員國共同協商做出的決定，未來會繼續合作。

路透報導指出，普丁表示 OPEC + 將繼續協調以確保石油市場的可預測性，並強烈暗示限制全球市場供應的協議將繼續存在。上述言論是他迄今為止發出的最強烈的訊號，即 OPEC + 減產將持續到 2024 年，甚至可能更久，這一舉措幾乎肯定會支撐油價，對克里姆林宮來說是一大福音。

伊拉克總理蘇達尼 (Mohammed Shia al-Sudani) 也出席這場會議，該國為全球第三大石油出口國。

截稿前，11 月到期的西德州原油期貨下跌 2.11%，至每桶 84.16 美元；12 月到期的布蘭特原油期貨下跌 1.55%，至每桶 86.29 美元。

近年來，俄羅斯和沙烏地阿拉伯已協調石油供應削減以支援油價。普丁讚揚了沙特王儲沙爾曼 (Mohammed bin Salman)，並表示如果在延長 OPEC + 減產的問題上存在分歧，則克里姆林宮將尋求共識。

普丁說：「如果立場存在分歧，我們總是尋求共識。從這個意義上說，沙烏地阿拉伯王儲扮演著非常重要的角色，他在這方面非常積極。」他還說：「為了穩定明年的市場，有必要共同採取行動嗎？嗯，我不排除這種可能性？」

普丁認為有必要留意全球經濟狀況，同時他也警告，如果沒有大幅削減供應，「油價很可能跌至每桶 50 美元以下」。

普丁又說道，西方精英在能源市場播下混亂的種子，因此需要 OPEC + 等負責任的市場參與者來確保穩定。

他說：「為了石油市場的穩定，主要供應商之間的互動是必要的，而且是在公開、透明的條件下。正是基於這種邏輯，俄羅斯在 OPEC + 框架內與合作夥伴合作。」

