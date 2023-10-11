特斯拉財報還沒發布 投行群起調降目標價

特斯拉 (TSLA-US) 將於下周三 (18 日) 盤後公布第 3 季業績。根據分析師綜合預期，特斯拉 2023 年第 3 季營收爲 243.71 億美元，同比成長 13.6%；調整後淨利爲 26.37 億美元。

雖然業績尚未公布，但特斯拉交車統計已於上周公佈。特斯拉第 3 季共交車 43.5 萬輛，較第 2 季下降 6%。這是特斯拉全球客戶交車數一年多來首次出現單季環比下滑。同時，特斯拉表示繼續維持 2023 年的交車目標 180 萬輛不變。

由於交車數據遠低於華爾街預期，導致包括富國銀行、瑞銀、Jefferies 在內的不少投行分析師紛紛降低樂觀預期，並下修目標價。

富國銀行指出，特斯拉第 4 季需要交車約 47.5 萬輛才能實現 180 萬輛的全年目標，而富國銀行並不看好第 4 季的交車前景。該行將特斯拉目標價從 265 美元下修至 260 美元，並預計第 3 季毛利率將降至 16.3%，第 4 季則會進一步疲軟。

瑞銀周二 (10 日) 將特斯拉目標價從 290 美元下修至 266 美元。而一個月前，該機構才將特斯拉的目標價從 270 美元調升至 290 美元。同一天，Jefferies 也將特斯拉的目標價下修，從 265 美元降至 250 美元。

華爾街密集下修特斯拉目標價並非空穴來風，近期圍繞特斯拉的頻繁降價潮、下滑的交車量、疲軟的需求前景等問題，持續引發市場對特斯拉後續獲利能力的懷疑。

具體來看，投資人仍擔心日益激烈的價格戰將進一步壓縮特斯拉的單車獲利空間。今年以來，標準版 Model 3 價格已經下降約 17%，而 Model Y 長續航版的價格則下降超過 26%。不斷降價的特斯拉激化了電動車市場的價格戰，並爲還處於罷工漩渦中的底特律三大美國汽車製造商造成更大的成本壓力。

值得注意的是，降價的另一面也反映出特斯拉汽車在需求上可能面臨困境，這也被很多投資人所擔憂。對於第 3 季放緩的交車量，特斯拉官方解釋，交車量的下降是因爲特斯拉對一些關鍵設施進行升級而導致部分產能關閉。但不少分析師仍然認爲，特斯拉交車量的下降更有可能是受到需求疲軟的影響。

另外，特斯拉目前正處於新舊車型交接陣痛期，可能會產生短暫的銷量下滑現象。特斯拉 Model3 煥新版將在今年第 4 季正式上市，的確有望重現 6 年前 Model 3 上市即巔峯的輝煌。但是在真正上市之前，顯然特斯拉還是無法避免新舊車型交替期間的陣痛。

特斯拉 9 月總銷量爲 74073 輛，環比不增反減，達到 -12%。9 月銷售不佳，也是因爲 9 月交車的依舊是舊版 Model 3，而舊版 Model 3 的庫存量較爲有限，導致交車量下滑。

不過也有人相信 Model 3 的中國銷量會在第 4 季出現反彈，Cybertruck 也會順利推出以推動全年交車目標。

摩根士丹利周一 (9 日) 發布報告，重申特斯拉 400 美元的目標價，並聲稱電動車與智慧手機結合將對特斯拉產生重要影響。但這個想法能否落實還有待觀察。