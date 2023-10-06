上季交車數滑落 特斯拉調降Model 3及Y官網售價

在第 3 季交車量低於市場預期後，特斯拉 (TSLA-US) 調降了美國部分 Model 3 和 Model Y 版本的價格。

特斯拉美國官網上 Model 3 的起價為 38990 美元，低於先前的 40240 美元；加長續航版 Model 3 從 47240 美元降至 45990 美元；Model 3 Performance 從 53240 美元降至 50990 美元。

特斯拉 Model Y Performance 運動多功能車 (SUV) 現在起價 52490 美元，低於先前的 54490 美元。

從去年年底開始，由於擔心美國和中國等市場消費者支出放緩以及電動車領域的競爭加劇，特斯拉開始在全球降低汽車價格，以刺激需求。

特斯拉經常調整其汽車的價格，尤其是在其最大的市場美國和中國。

但就在最新一輪降價幾天前，特斯拉公布第 3 季汽車交車數為 43 萬 5059 輛，低於分析師預期，也較上季下降。

特斯拉將業績下滑歸咎於工廠升級，導致製造廠停工。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 毫不掩飾該汽車製造商今年希望追求更高銷量、更高利潤的願望。

今年到目前為止，特斯拉股價漲幅超過 100%。

特斯拉仍計畫今年交車目標為 180 萬輛。