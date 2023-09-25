中國今起調降房貸利率 有人「一天省下一年工資」

對很多中國存量（既有）房貸客戶來說，周一（25 日）是個大日子，這一天，千呼萬喚的存量房貸利率調降正式上路。在社群媒體平台上，有網友說「一天就省下了一年的工資」。

據《證券時報》報導，各家銀行周一開始主動集體調整存量首套房貸款利率。一早有用戶查看存量首套房貸時發現，利率已經被調整為貸款市場報價利率（LPR）不加點，較此前下調 10 個基點。

中國人民銀行（央行）、國家金融監督管理總局在 8 月 31 日聯合印發《關於降低存量首套住房貸款利率有關事項的通知》，表示要按照市場化、法治化原則，鼓勵銀行與借款人協商調整存量首套房貸款利率。

中國央行指出，周一起存量首套房商業性個人房貸的借款人，可向承貸金融機構提出申請，由該金融機構新發放貸款置換存量首套房商業性個人房貸，或協商變更合約利率水準。

這段時間，各家銀行都在加緊「備戰」。國有大型銀行在 9 月 7 日率先發布降低存量首套房貸款利率操作事項公告，此後股份行也陸續發布公告。

多家銀行在手機銀行應用程式（App）推出「存量房貸利率調整」服務，方便客戶查詢與申請。比如，工商銀行在手機銀行首頁就可以看到「利率調整」欄位，部分大型銀行可以在該欄位查詢「是否首套房貸」，抑或利率調整方式、當前利率水準、拖欠天數、逾期金額等。

中國央行貨幣政策司司長鄒瀾 9 月 20 日在記者會上表示，預計超過九成符合條件的借款人，可在第一時間充分享受政策紅利，其他借款人也可在 10 月底前完成調整。

那麼，貸款人可具體省下多少房貸支出呢？

據《第一財經》報導，王先生 2019 年 11 月在廣州購房，當時 5 年期以上 LPR 為 4.8%，按首套房上浮 59 個基點計算，當時房貸執行利率為 5.39%，王先生貸款金額為人民幣（下同）100 萬元，期限 30 年，等額本金。王先生的房貸利息合計 81 萬元，第一期月供超過 7,200 元。

之後幾年，央行不斷調低 LPR，王先生的房貸利率也隨之下調，但加點不變。今年王先生的貸款利率為 4.89%（4.3% 上浮 59 個基點）。

根據此次存量房貸利率下調操作細則，王先生的房貸利率可以直接調整至 LPR（即加點幅度為 0），即房貸執行利率為 4.3%。假如王先生依舊按 30 年期計算，利息合計不到 65 萬元，少了 16 萬元，首月月供僅 6,400 元左右，少了 800 元。

由此可知，「一天就省下了一年的工資」的說法，可能並不誇張。

由於加點幅度「一調到底」，所以明年王先生的房貸利率還會根據今年 LPR 下降而繼續下調。今年 6 月 20 日起，5 年期以上 LPR 進一步降至 4.2%。

星圖金融研究院副院長薛洪言表示，存量房貸利率調降的核心目的有二：一是減緩提前還貸潮，二是刺激消費。減緩提前還貸潮是一個更直觀的量化指標。

薛洪言認為，如果存量房貸調降全面落實後，10 月、11 月提前還貸現象還是很明顯，不排除央行提出力道更大的利率調降政策，比如突破「當時定價下限」這個限定，允許「二套房存量房貸利率調降」等。

「事實上，個人按揭貸款是銀行系統最優質的貸款，定價利率應該低於普通貸款。但在 2020 年~ 2022 年上半年這段時間內，個人住房貸款利率系統性高於一般貸款利率，這是一種不合理的現象。」薛洪言說。