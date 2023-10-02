房貸利率升勢緩解 英國9月房價與上月持平

由於近期房貸利率的升勢已有放緩跡象，英國 9 月房價表現優於預期。

全英房屋抵押貸款協會 Nationwide 表示，英國平均房價與 8 月份持平，爲 25 萬 7808 英鎊。經濟學家預測月減 0.4%。與去年同期相比，價格下跌 5.3%，跌幅與上月持平。

Nationwide 首席經濟學家 Robert Gardner 表示，英國央行在連續 14 次升息後，上個月維持利率不變，這可能有助於緩解人們再抵押或購屋的壓力。

他表示，隨著時間的推移，薪資上漲以及房價和抵押貸款利率下降等眾多因素結合，可能會提高房屋市場的承受能力，儘管在此期間，房屋市場的承受能力仍將保持低迷。

Nationwide 表示，公寓的交易量比其他房產類型保持得更好，這可能反映出，疫情期間小型房屋的漲勢相對沒有那麼大。

上周，5 年期固定利率協議的平均借款利率，自 7 月初以來首次跌破 6%，隨後出現了企穩跡象。

房地產價格暴跌的持續緩解，在明年大選前，預計為總理蘇納克 (Rishi Sunak) 帶來提振。

根據 Nationwide 的衡量標準，目前房價較 2022 年 8 月的峰值下跌了 5.8%，即 15943 英鎊。 許多經濟學家預計，從高峰到低谷的跌幅約為 10%，這表明市場的跌幅已經度過了一半以上。

以地區來看，倫敦房價跌勢緩解，第三季房價年減 3.8%，較上一季 4.3% 的跌幅有所改善。西南部是表現最差的地區，第三季價格下跌 6.3%，而北愛爾蘭的表現最為強勁。