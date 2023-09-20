再融資申請異常大增 上周美國房貸需求上升

上周房貸利率再次上升，再融資需求也隨之上升，但從表面上看，這並沒有太大意義。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 的季節性調整指數，上周房貸再融資申請量較前周增加了 13%。但仍較一年前同周低 29%。

再融資需求通常與房貸利率走勢相同，但事實並非如此。上周符合貸款資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 7.27% 上升至 7.31%；自備 20% 頭款的貸款點數維持在 0.72（包括發起費）不變。

借款人可能擔心利率可能會更高，所以現在就進入市場。也可能是因為現在再融資的數量太少，任何微小的變化都會導致很大的百分比變動。

購屋房貸申請本周增加 2%，較一年前同周減少 26%。

MBA 經濟學家坎恩 (Joel Kan) 在新聞稿中表示：「本週傳統貸款和 FHA 貸款的購買申請有所增加。」「購房者繼續面臨更高的利率和有限的待售庫存，這使得購買條件更具挑戰性。」

隨著房價再次上漲，購屋申請的平均貸款規模為 41 萬 6800 美元，為 6 周以來的最高水準。需求可能會回升，因為最近有更多房屋上市。然而整體供應水平仍然相當低，這再次導致競價戰。

本周房貸利率沒有太大變動，因為投資人等待周三 (20 日) 聯準會會議的結果以及主席鮑爾對利率未來的評論。