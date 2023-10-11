巴隆：為啥中東戰爭不會像以前那樣影響國際油價了？

長期以來，一場無法預測的中東戰爭，似乎一直是國際油價面臨的最大地緣政治風險。但近日巴勒斯坦激進伊斯蘭組織哈瑪斯襲擊以色列，引發數十年來最激烈的戰鬥，目前為止這場戰爭對油價的影響，似乎較為溫和。

西德州原油期貨周一（9 日）收盤大漲 4.3%，周二收盤跌 0.5%，亞洲盤盤中漲 0.3%，報每桶 86.19 美元。

據《巴隆周刊》報導，1973 年「贖罪日戰爭」導致幾個阿拉伯國家實施石油禁運，以此抗議美國支持以色列。在接下來的三個月裡，油價幾乎翻了兩番，甚至在衝突化解後仍保持在高點。

近日中東爆發的戰火和過去的一樣令人震驚，並且可能導致更多暴力事件。哈瑪斯上周末對以色列發起襲擊後，以色列宣布進入戰爭狀態，以色列總理 Benjamin Netanyahu 警告，這可能是一場改變中東局勢的戰爭。

不過，這次國際油價受到的影響，可能不會太大。如果以巴戰爭侷限在以色列和加薩地帶，油價不會發生顯著變化。ING 分析師 Warren Patterson 在研究報告中寫道：「以色列的石油產量極少，因此最近的事態發展對石油供應幾乎沒有直接影響。」

Clocktower Group 首席策略師 Marko Papic 說：「本世紀發生的涉及以色列及其阿拉伯鄰國的衝突，對國際油價未產生過持久影響，一個主要原因是，阿拉伯國家在以色列問題方面的結盟，已沒那麼緊密。巴勒斯坦在中東地區幾乎沒有真正的盟友，沙烏地阿拉伯關注的是國內經濟發展和長期利益最大化，埃及不支持哈瑪斯，敘利亞飽受內戰之苦，伊朗一如既往反以色列，但伊朗不太可能為了巴勒斯坦而承擔被以色列和美國報復的風險。」

此外，如今美國已經成為主要產油國，基本可以滿足國內所有需求。美國還擁有戰略石油儲備，雖然其與烏克蘭戰爭爆發前相比大幅下降，但美國仍擁有足夠的石油儲備，能在必要時抑制油價飆漲。

法國興業銀行大宗商品策略部門全球主管 Benjamin Hoff 說：「美國的戰略石油儲備仍遠高於法定最低限額，也高於國際能源總署建議的 90 天安全量。」