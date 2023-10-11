埃克森美孚同意以595億美元收購頁岩競爭同業先鋒自然資源

埃克森美孚 (XOM-US) 周三 (11 日) 表示，同意以 595 億美元的全股票交易收購頁岩競爭對手先鋒自然資源公司 (Pioneer Natural Resources)(PXD-US)。

根據收購協議，先鋒股東所持有的每股先鋒股票將獲得 2.3234 股埃克森美孚股票。兩家公司發布新聞稿表示，該交易預計將於 2024 年上半年完成。

先鋒股價在周三盤前上漲約 1%，而埃克森美孚股價下跌 1.5%。

埃克森美孚 CEO 伍茲 (Darren Woods) 在聲明中表示：「我們兩家公司的綜合能力將提供遠遠超過任何一家公司獨立能力的長期價值。」

他補充指出，「同樣重要的是，當我們尋求合併時，我們匯集了環境最佳實踐，以降低環境足跡，並計畫從 2035 年到 2050 年加速先鋒的淨零排放計劃。」

先鋒 CEO 謝菲爾德 (Scott Sheffield) 也指出，收購完成後，該公司將「透過遍布全球的足跡和規模，透過產品和對整個能源價值鏈的接觸來提供多樣性，從而更好地實現長期成功」。

《華爾街日報》上周報導兩家公司即將達成交易。先鋒股價之後上漲超過 10%。

然而，今年來先鋒公司僅上漲 3.9%。同期標普 500 指數上漲 13%。埃克森美孚 2023 年也表現不佳，僅有小漲。