專家：中東衝突影響有限 美股可逢低買進

投資機構 Fundstrat 全球股票策略師紐頓 (Mark Newton) 表示，美股正處於觸底的過程中，這意味着投資人可能很快就會看到完美的買入機會。

他預測標普 500 指數可能會繼續下滑至 4200 點，比目前水平下跌 4%。他表示，短期市場波動將在一定程度上助長這種情緒。本周初，隨着哈馬斯對以色列發動致命襲擊，美股下跌。

但與此同時，他也指出，這種下行趨勢可能是可控的，這代表股價的復甦也即將到來。

紐頓表示，「歷史告訴我們，在軍事衝突期間，市場波動向來相當短暫。」，並補充說，市場的長期技術前景並未因戰爭而明顯惡化。

他還說，「悲觀情緒加上進入第 4 季的季節性利多因素，讓我們相當樂觀地認爲，經濟正處於觸底過程中，現在應該是加碼風險資產的好時機。」

市場也普遍預期 Fed 將結束加息，這意味着利率可能很快就會見頂，然後回落。紐頓說，較低的利率可能會推動經濟成長，這可能對科技等特定產業有利。

他表示，即使投資人仍擔心高通膨和潛在的經濟衰退，但經濟中仍存在的大部分通膨壓力「應該會自行解決」。考慮到升息對實體經濟的落後影響，部分經濟學家認爲，如果不進一步升息，股價也可能會繼續下跌。

紐頓補充指出，與此同時，由於房市和就業市場的需求空前高漲，任何即將到來的衰退都可能被延後。

Fundstrat 之前曾指出，通膨下降和經濟成長強勁，是股市將大漲的理由。聯合創始人兼研究主管李湯姆 (Tom Lee) 之前預測，這可能會使標普 500 指數在 2023 年創下歷史新高。