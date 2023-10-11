海運三雄9月營收年衰5成起跳 供需結構恐惡化

海運三雄陸續公布 9 月合併營收，由於第三季旺季不旺，單月合併營收年衰退均逾 50% 起跳，陽明 (2609-TW) 不諱言，經濟前景仍充滿挑戰，萬海 (2615-TW) 則表示，會審視個別航線效益並精簡成本。

長榮 (2603-TW)9 月合併營收 244.83 億元，月減 1.74%，年減 51.22%，第三季合併營收 728.25 億元，季增 8.07%，年減 57.27%，累計前三季合併營收 2070.36 億元，年減 59.9%。

陽明 9 月合併營收 122.08 億元，月減 0.24%，年減 56.36%，第三季合併營收 359.01 億元，季增 2.44%，年減 64.03%，累計前三季合併營收 1079.01 億元，年減 65.85%。

萬海 9 月合併營收 82.42 億元，月減 3.82%，年減 55.66%，第三季合併營收 250.48 億元，季增 2.36%，年減 60.74%，累計前三季合併營收 750.76 億元，年減 65.79%。

陽明表示，受全球油價上漲影響，通膨升溫，市場需求持續疲軟、製造業景氣陷入低迷，加上美債殖利率波動帶來金融市場震盪，經濟前景仍充滿挑戰，需審慎應對各種不確定性，並適時調整經營策略。

萬海則提到，受中國十一長假因素和市場供需影響，部分航線運價略有回落，會持續審視個別航線效益、精簡成本，以維持公司經營效率。

長榮則在日前的法說會坦言，明年除非發生足以扭轉供需的重大事件，例如新冠疫情，否則仍是供需失衡、充滿挑戰的一年。

據法國海運諮詢機構 Alphaliner 最新預測，今年供給成長為 8.2%，需求成長為 1.4%，明年供給成長更擴大至 9.1%，需求成長僅略升至 2.2%。

據 Alphaliner 統計，第四季航運市場將交付約 87 萬 TEUS 新造船，然而，截至 9 月 25 日，全球約有 3.4% 貨櫃船隊 (94 萬 TEUS) 處於閒置狀態，閒置船舶運力於第四季至明年第一季的傳統淡季，恐將逐步上升。