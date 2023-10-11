貨櫃海運聯盟反壟斷豁免明年4月到期 歐盟宣布不展延

歐盟執委會周二 (10 日) 宣布，待「航運聯營體集體豁免條例」(CBER) 於明年 4 月 25 日到期後，將不再展延。貨櫃航運商擔憂，這將為每年經手約 25 兆美元商品貿易的公司帶來不確定性。

上述消息拖累歐洲貨櫃航運公司股價走低，這意味著這些公司在船舶共享活動方面，必須適應新的法律框架，即在尋求合作之前，必須自行評估是否符合歐盟反壟斷規範。

「航運聯營體集體豁免條例」在 2009 年首次被採用，允許綜合市占率低於 30% 的貨櫃航運商，在不控制價格或共享市場的前提下，為客戶提供聯合貨物運輸服務，以便和大型業者競爭。

歐盟指出，決定不展延條例的考量點在於，CBER 運行下的結盟數量較少，規模也比較小，能為營運商節省的合規成本有限。

執委會於聲明表示：「委員會不會質疑承運商在航班運輸服務方面進行合作的好處，對於航運聯盟能有效提升運輸效率的看法也沒有改變，這也對客戶有利。」委員會解釋，不展延的決定不代表聯營結盟將被禁止，只是必須符合歐盟的一般反壟斷規範。

世界航運評議會 (World Shipping Council, WSC) 表示，含貨櫃承運商在內的成員，對於歐盟執委會承認船舶共享協議的好處表達贊同，但仍不同意終止 CBER 決定背後的邏輯。

WSC 執行長 John Butler 表示，隨著營運商適應新的法律架構，轉變的過程將在未來一段期間內帶來不確定性。

目前全球最大的九家航運公司共分為三個海運聯盟。產業顧問 Alphaliner 指出，這些航運公司掌握全球 80% 以上的貨櫃運力，但實際上，它們只將不到一半的船舶分配給聯盟。

全球最大的兩家貨櫃航運商馬士基 (A.P. Moller-Maersk A/S) 和地中海航運公司 (Mediterranean Shipping) 已在今年稍早表示，因策略轉變，他們計劃在 2025 年自行結束海運聯盟。