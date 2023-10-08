〈Q4產業前瞻〉航商喊淡季漲價 海運供需失衡實難扭轉

全球第三大貨櫃航商達飛 (CMA)、歐洲大型航商赫伯羅特 10 月初陸續宣布，將自 11 月 1 日起調高亞洲到北歐運價，令市場意外，不過，長榮 (2603-TW) 最新透露，歐美需求疲軟，供需結構差，預料第四季將差於第三季，明年也充滿挑戰，尚未看到明顯扭轉契機。

此次達飛意外在淡季期間，宣布每 40 呎櫃漲至 1800-1850 美元，赫伯羅特每 40 呎櫃漲至約 1750 美元，與現貨市場相比，漲價達 500-1000 美元，長榮對此解釋，「大家受不了連變動成本都無法 cover，寧願不要跑還比較好」。

貨攬業者中菲行 (5609-TW) 表示，船公司計劃 10 月將跨太平洋東行的多餘船舶運力減少 14%，幾乎是 9 月的 2 倍，同時，歐洲西行前景並不樂觀，預計船公司 10 月將積極擴大削減 25-30% 艙位，海運市場面臨運費增減的不可預測性，船期變動、退關轉船等挑戰。

長榮總經理謝惠全直指對海運市場看法「沉重」，預計第四季需求會走跌、價格持平，「表現較第三季弱的可能性非常大」，而明年供給成長較今年更大，市場持續面臨相當的挑戰。

據國際貨幣基金組織 IMF 預估，明年全球經濟成長率 3%，不過，貨量成長僅 2.2%，而船舶供給成長高達 9.1%，超過今年的 8.2%。

謝惠全認為，除非發生足以扭轉供需的重大事件，例如新冠疫情，否則明年仍供需失衡。

貨攬業者也提到，過去幾個月航商陸續減艙，雖有助緩和運價持續下殺，但整體供需結構差，隨著船舶陸續在今明年進入交船高峰，以目前市況來看，運價頂多撐在目前位置。