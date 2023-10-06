長榮看海運市況提海嘯論 估明年供需失衡 總座喊沉重

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 今 (6) 日召開法說會，總經理謝惠全對海運市場看法不樂觀，並表示「聽我的聲音就知道，沉重」，預計第四季需求會走跌、價格持平，「表現較第三季弱的可能性非常大」，而明年供給成長較今年更大，市場仍面臨相當的挑戰。

謝惠全直言，過往海運市況熱烈情形，如同海嘯般，潮水很快退去，當今海運市場已不如過去 2-3 年日進斗金般蓬勃，疫情過後整個供應鏈運作已回歸正常，碼頭不再塞港，船期幾乎回到正常約 6-7 成。

謝惠全進一步提到，運費高低對航商獲利影響非常大，該回來的運力回來了，供給不折不扣已全數投入市場，但需求面因通膨削弱消費力，庫存去化緩慢，造成航商如搭雲霄飛車一樣從滑落。

謝惠全看第四季，量會稍微走跌，但價格持平，較第三季差的可能性很大。

展望明年，謝惠全說，除非發生足以扭轉供需的重大事件，例如新冠疫情，否則明年仍是供需失衡、充滿挑戰的一年。

其中，美國市場貨量應該會比今年好，但價錢不敢講，因市場供給遠遠高於需求，運價面臨強大的壓力。

而歐洲市場可能更糟，原因是歐盟貿易和終端消費需求不足，較美國更嚴峻，導致去化庫存相對更慢，今年甚至共投入 30 艘 2.4 萬 TEU 的船 (已交 22 艘，尚有 8 艘年底前交)，供需會更惡化，目前一大櫃運價僅約 800 多美元，「大家受不了甚至連變動成本都無法 cover，寧願不要跑都比較好」。