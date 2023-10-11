閒錢投資很輕鬆？長期成功的關鍵在「這點」

在現今的社會環境中，我們面臨著高通膨、高昂的房價，以及惡劣的職場環境等壓力，這些壓力不斷增加。因此，許多人紛紛考慮配置投資，使得投資成為現代人的顯學。我們經常看到許多文章提到如何利用「閒置資金」進行投資，強調投資可以讓生活更加簡單和輕鬆。當然，這樣的宣傳有助於讓更多人開始認識投資，這是一個好現象。

然而投資的目的不僅僅是為了當下獲利，更重要的是為了增加未來的備用資金，以應對不確定性。因此，我們應該更認真來規劃我們的投資策略。如果我們只是隨心所欲地將閒置資金投入，可能會導致效果有限，甚至可能白白浪費我們的資源。因此，有效地運用每一筆資金才是成功投資所需的關鍵。

只用「閒置資金」規劃，輕忽投資重要性

有些剛開始規劃投資的小資族，會用每月收入扣掉支出後的結餘，也就是所謂的「閒置資金」來做投資，也因此投入市場時，通常也不會有太縝密的思考，常常是聽到別人的口碑行銷，覺得什麼不錯就直接投入，很少考慮到風險管理、策略配置、不同投資板塊之間的關聯等整體性的方面。

由於沒有充分的配置概念，所以投資很快就會發現，市場波動對投資績效影響如此之大。特別是當資金有限時，績效波動會更加劇烈，交易心態也更容易受到波動的左右，甚至被嚇到停手。事實與最初設想相差甚遠，導致原本的計劃很難堅持下去，只好變心並嘗試其他策略。然而，為什麼相同程度的波動，為什麼法人等大資金部位能夠保持穩定呢？原因就是讓每一分資金都用在維持整體性的布局，有效透過「資產配置」與「投資策略」達到平衡。

不光打理「閒置資金」，每分辛苦錢都很重要

實際上，個人投資也應根據個人的財務狀況、風險承受能力和長期財務目標來制定。許多人選擇使用閒置資金進行投資，這樣做的目的是在不影響基本生活費用的前提下增加財富。這種方法確保了在投資市場不如預期時，我們的生活品質不受太大影響。

但另一個角度來看，如果我們僅僅使用閒置資金進行投資，可能會限制投資的增長潛力，因為未能充分利用每一分錢的潛力。事實上，我們應該深思熟慮：本金代表我們在生活中積累的財富，它是我們辛苦工作、儲蓄和投資所積累的資產。而閒置資金則是在扣除生活費用和日常支出後剩下的資金，它也是我們辛苦工作所賺取的一部分。因此，我們應該謹慎考慮如何有效地運用這筆資金，以實現我們的長期財務目標。

以「長期視角」規劃理財，更能確保財務安全

整體資產結構的規劃將考慮所有可用資金，包括閒置資金、儲蓄、投資、不動產等。這種綜合性的規劃強調長期視角，有助於應對不同生活階段的需求，可確保你的財務目標得到充分的支持，有助於應對不同生活階段的需求，無論是購房、子女教育、退休計劃還是其他方面的目標，確保財務穩健及風險控管。

生活中的狀況總是在變化，例如收入、家庭狀況、緊急支出等。而現在擁有的「閒置資金」也可能因為其他原因而有增減，因此從「整體資產結構」出發而做的規劃可以讓你用更寬廣的視野來應對這些變化，以確保你的財務狀況不會受到太大衝擊。

理財觀念對了，就成功一半了

總結來說，無論是閒置資金，或是整體資產結構，都在理財中都扮演重要的角色。然而，當考慮投資時，不應僅僅局限於使用閒錢進行投資。抱持著「我有多餘的資金，就投資當下市場熱門的機會」的想法可能是一個嚴重的錯誤。我們應該牢記理財觀念對於財務成功的關鍵性作用。只有合理管理本錢並主動尋找投資機會，我們才能更好地實現長期財務目標，增強財務安全，以應對生活中的不確定性。

透過多元化投資組合和有效的風險管理策略都可以幫助我們降低風險，同時也要記住定期進行「資產再平衡」，以確保投資策略仍然符合我們的長期目標。如果你希望獲得更明確的指導，不妨考慮諮詢專業財務顧問，來確保您的投資策略符合您的個人目標和風險容忍度。

（文章來源：永誠資產管理處）

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