華航9月、Q3營收連袂創同期高 增幅均逾2成

華航 (2610-TW) 今 (11) 日公布 9 月合併營收 149.06 億元，月減 8.45%，年增 24.17%，第三季合併營收 476.77 億元，季增 1.03%，年增 26.47%，累計前三季合併營收 1375.62 億元，年增 23.06%，單月、單季和前三季營收均為歷年同期高點。

華航指出，9 月客運營收 92.24 億元，年增 288.38%，客運市場需求仍穩定，儘管多數地區暑期旺季結束，歐洲、北美等地區旅運需求轉平，但東北亞載客率仍有近 80% 表現，東京、大阪、釜山等皆為 9 月旅遊熱點，為客收最大主力。

另一方面，大洋洲地區因當地假期的旅運需求發酵，挹注客收，是 9 月客運收入月增幅最大區域。

展望後市，華航持續看好航空旅運商機，甫發表全新形象廣告「# 這一刻讓旅行更深刻」提升品牌曝光，隨著 10 月起線上旅展開跑，全航線優惠促銷長達 41 天，有望持續推升營收動能

而華航 9 月貨運收入 46.44 億元，月增 8.71%，反映空運市場逐漸脫離傳統淡季，在月中手機新品上市、月底華人地區中秋連假等影響下，貨量和價格回穩。

時序進入第四季歐美購物傳統旺季，華航預期，空運運價可望再向上提升。