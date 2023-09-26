貨櫃運價下跌 今年美線旺季還有戲嗎？

最新數據顯示，貨櫃運價連續第三周下跌，面對最後一個季度，許多貨代和外貿人士腦海中縈繞的那個疑問是：「今年美線還有戲嗎？」

中國國慶連假前的拉貨動能未顯現，上周五（22 日）出爐的上海集裝箱出口（SCFI）運價指數，連續第三周下跌，周跌 3.89% 至 911.71 點，主要四大航線運價同步走低，遠東到美西每 FEU（40 呎櫃）較前一周大跌 5.19%。

貨櫃航運的旺季，集中在 7 月到 10 月，通常 7 月、8 月最旺，9 月小旺季，10 月則是旺季收尾。因此，第 3 季通常是貨櫃航運一年中獲利最好的一季。

據《第一財經》報導，在美國加州從事貨代多年的美線專家羅杰表示，雖然現在美國百貨公司的庫存比疫情前少，但他並不看好接下來的銷季，原因在於，各大零售商對未來消費缺乏信心，沒有大補庫存的動機。

梅西百貨的最新財報顯示，第 2 季庫存比去年少了 10%，比 2019 年第 2 季度少 18%。羅杰說：「換言之，現狀已經不是單純去庫存，而是低於正常水準了。但是，這些百貨商也不會瘋狂補庫存，因為其對全年銷量並不看好。今年 6 月，梅西百貨調低了今年總體預計銷量，並在最新財報中維持了這個判斷，即預計整年銷量比去年還要下降 6%-7.5%。」

「我認為，今年的旺季是等不來了，沒戲了。」羅杰表示，「現在，美國的消費不是花在買傢俱、買電視等方面，而是花在帶子女出行等旅遊消費方面。美國的失業率較低，工資也在漲，加上美國出行成本很高，酒店至少漲了 30%-40%。」

「疫情期間，大家只能花錢買商品，而不能購買服務。但現在，美國的正常消費以服務業為主，包括餐飲和旅遊，尤其到了夏天，度假已經成為剛需。同時，美國出行成本，即機票和酒店價格非常昂貴，消費轉移到這部分，就很少花在買東西上了。」羅杰說。

他預判，「今年的聖誕銷季跟去年一樣，過節的禮物該買還是得買，但不會那麼瘋狂。可能人們在 10 月份看到打折銷售的時候，會早早先買下來。」