賓士推出長續航里程電動重卡eActros 600 挑戰特斯拉電動半卡

賓士集團 (Mercedes Benz Group AG) 旗下商用車部門 Mercedes-Benz Trucks 周二 (10 日) 推出一款重型電動卡車 eActros 600，充電一次可行駛 500 公里 (311 英里)、載重可達 22 頓，預估在今年底上市，有意與特斯拉 (TSLA-US) 的電動半卡展開競爭。特斯拉的電動辦卡已拿到沃爾瑪 (WMT-US) 和優比速 (UPS-US) 的訂單。

Mercedes-Benz Trucks 表示，以 1 兆瓦的充電設備條件，eActros 600 的電池可以在 30 分鐘內從 20% 快充電到 80%，該電力區間是維持電池壽命的最佳閾值，相當於約 1,000 個家庭所需電力。

報導指出，重型卡車的電動化是綠色轉型的最大障礙之一。雖然歐洲約六成的貨運路線續航里程低於 eActros 600 的續航里程，但充電基礎設施缺乏是採用該款電動重型卡車的主要障礙。

Mercedes-Benz Trucks 執行長 Karin Rådström 也指出，價格高昂是 eActros 600 的另一個缺點，該款電動卡車的成本大約是柴油車的兩倍，但其運作成本比傳統卡車還低。Rådström 表示，建立充電網路是確保電動卡車順利運貨和物流公司願意採用的迫切下一步。

隨著碳排放法規的收緊，歐洲地去最大的卡車製造商正在合作建立充電網路。歐盟執委會去年批准 Volvo、賓士卡車子公司、福斯集團旗下 Traton 的合資企業，計劃在未來幾年投資 5 億歐元 (5.27 億美元) 在歐洲各地建立 1,700 個充電站。

雖然目前可用的兆瓦等級充電站很少，但歐盟已經提出擴大電動卡車充電基礎設施的目標。最慢到 2030 年，法規要求歐盟主要幹道每 60 公里就有一個充電站，這樣的密度應該能讓電動車更好的和柴油車競爭。