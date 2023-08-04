馬士基下調全球貨櫃貿易預測 引發對經濟成長擔憂

被視為全球貿易風向球的航運巨頭馬士基週五 (4 日) 下調對今年全球貨櫃貿易的預測，該公司表示，在經歷了多年的供應鏈問題後，需求疲軟問題仍將持續阻礙經濟活動。

馬士基在一份聲明中表示，今年全球貨櫃貿易量可能將萎縮 4%，低於先前預測的 2.5%，因為沒有實質性的跡象表明今年的貨運量會恢復。 。

馬士基執行長 Vincent Clerc 在接受採訪時表示，下調預測的理由不是經濟衰退，而是今年剩餘時間將持續的低迷環境。不過他也表示，預計 2024 年市場將出現復甦，並回歸正向增長。

針對全球經濟，Clerc 表示仍然非常擔憂。目前有很多變化，包括升息和經濟衰退風險，以及對中國國內生產總值成長和明年中國需求的不確定性。

馬士基原先預期庫存調整將逐漸結束，但如今，該公司認為庫存調整似乎會持續更長時間，將持續到年底，同時，沒有跡象表明下半年貨量將會大幅反彈。

馬士基運輸了全球約六分之一的貨櫃，該公司表示，本季貨櫃運輸量下跌了 6.1%，而運費較 2022 年同期下跌了 51%。

馬士基執行長 Vincent Clerc 曾表示，今年剩餘時間的能見度很低，在市場正常化的過程中會專注管理成本，而且 1-3 月季度是今年內表現最好的一季。

BI 資深產業分析師 Lee Klaskow 表示，整個供應鏈都感受到疲軟。由於中國消費和工業領域的改善，航運業可能會看到一些正面態勢。不過目前尚不清楚貨櫃運載量何時才能恢復到更符合消費者需求的水準。