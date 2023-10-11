勃肯預定周三在紐約上市 傳IPO定價落在每股46美元偏低水準 

從德國起家的老牌製鞋商勃肯 (Birkenstock) 周三 (11 日) 將以「BIRK」股票代碼在紐約證券交易所 (NYSE) 掛牌上市，知情人士透露，勃肯的首次公開發行 (IPO) 每股定價是 46 美元，落在預估區間偏低水準，公司估值約為 86 億美元。這將是美國 IPO 市場一個月內第四次重要考驗。

華爾街日報 (WSJ) 報導，勃肯和私募股權金主 L Catterton 原本預定以每股 44 到 49 美元的價位，共計出售超過 3200 萬股。若實際數字為 46 美元，代表略低於中間價，反映投資人對新股發行以及競爭激烈的休閒鞋市場，仍抱持相對謹慎的看法。

勃肯鞋 1774 年在德國起步，已有 250 年歷史，目前總部設在倫敦。該公司 IPO 時機，正逢 Nike(NKE-US)、愛迪達 (Adidas) 等大型鞋類製造商試圖追趕消費者擁抱休閒風的時期。

和許多準備 IPO 的企業不同，勃肯營運尚未開始獲利，僅在 IPO 文件中描述自己是一家「在不同時期都受到消費者歡迎的品牌，能滿足消費者對健康、高品質、拒絕正裝文化的需求。」

勃肯最近因為當紅電影「芭比」(Barbie) 人氣回升，但勃肯也在 IPO 文件中坦言，公司存在「實質負債」，而且財務控管有「實質弱點」。

美國沉寂已久的 IPO 市場最近一個月開始回春，包括晶片業者安謀 (ARM-US)、線上生鮮業者 Instacart(CART-US)、資料自動化業者 Klaviyo(KVYO-US) 都掛牌上市，但他們上市後的股價表現好壞參半。

與 IPO 定價相比，ARM 上市迄今保有 9.2% 的溫和漲幅，Instacart 則比 IPO 定價低了 10%，Klaviyo 是三家當中最強勁的，上漲 16%。

New Constructs 執行長 David Trainer 對勃肯相對其他製鞋商偏高的估值有疑慮，安謀和 Instacart 等近期 IPO 案表現不佳也讓他心存謹慎。他說：「勃肯確實有強大的品牌價值，能生產時尚的涼鞋，但這家公司沒有公開上市的理由。我們不認為投資人可以期待從這樁 IPO 中獲利。」