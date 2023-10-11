潮水退了 褲子沒了？SumUp市值腰斬 Groupon股價暴跌35%

美國團購網站 Groupon (GRPN-US) 披露，以明顯遠低於投資者預期的價格出售其在歐洲電子支付公司 SumUp Holdings 的部分持股後，股價重挫 35%。

該交易本身規模不大，Groupon 以 840 萬歐元 (約 890 萬美元) 的價格出售其 SumUp 2.3% 股權中的 9.4%，該持股量相當 SumUp 總股數僅 0.2%。

然而，問題在於該價格意味 SumUp 的整體估值為 39 億歐元 (41 億美元)，但去年 6 月 SumUp 甫以估值 85 億美元進行一輪 6.24 億美元的融資，這意味 SumUp 的估值在這段期間下降 50% 以上。

Groupon 股份的隱含價值 (含此回出售部分) 為 9400 萬美元，減少了近 1 億美元，這對 Groupon 來說可是一件大事，因為計入周二的下跌後，該公司市值已降至 3.09 億美元。

Groupon 周二下跌 35.03%，收每股 9.88 美元。

去年 1 月因報導稱 SumUp 正研議新一輪融資，其公司估值將達到 200 億歐元 (約 226 億美元)，激勵 Groupon 股價飆升。2021 年 12 月下旬，投資公司 Prescience Point 曾以報告指出，市場「完全忽視」了 Groupon 於 2013 年收購的 SumUp 股份。

Groupon 向 SEC 提交的新文件中指出，公司出售對 SumUp 的持股，而 SumUp 其他幾位投資者也同意以相同條件出售股票。 Groupon 預計交易將於 10 月 23 日或之前完成。

Groupon 藉由出售 SumUp 持股改善流動性狀況。該公司在最近一期財報中示警，稱公司現金持續流出和經營虧損，恐無法履行未來 12 個月的義務，有「無法持續經營」的可能性。

SumUp 向零售商販售 POS 讀卡機系統。這些由創投支持的金融科技公司估值最近大幅下降，例如，Stripe 最近進行新一輪融資，估值為 500 億美元，低於 2021 年的 960 億美元。

SumUp 以聲明回應，稱 Groupon 的交易不一定表明該公司的潛在價值。「現有股東之間的小型二次交易通常不能代表公司的真實價值，特別是在不同類別的股票易手的情況下。」