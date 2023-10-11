蘋果iOS 17.1更新 將修正iPhone 12在法國輻射超標問題

蘋果 (AAPL-US) 周二 (10 日) 表示，即將於 10 月晚些時候發布的 iOS 17.1 軟體更新將降低法國 iPhone 12 的輻射水準。先前法國 9 月下令蘋果停止銷售 iPhone 12 並對該設備進行修復，使其符合歐洲電磁波輻射標準。

蘋果在一份更新支援文件中表示，該更新會禁用離體檢測 (off-body detection) 功能，該功能讓手機在沒有被手拿著或放在口袋中時稍微提高電磁波發射功率。

值得注意的是，該檢測功能僅在法國禁用而已。蘋果表示儘管法國國家頻譜管理局 (L"Agence Nationale des Frequences, ANFR) 在進行輻射檢測時犯了錯誤，但該功能仍將被關閉。

ANFR 提出超標時沒有考慮到 iPhone 的離體檢測機制，蘋果公司澄清，該機制已「在國際上經過徹底測試和驗證，是一種符合電磁波輻射值 (SAR) 要求的有效機制」。

蘋果指出，iPhone 有感測器，當放在在靜態平面上 (如桌子)，而非拿在手裡或放在口袋裡時，感測器會進行檢測調整電磁波發射功率，好連接到更遠的手機訊號塔並優化性能，而這種離體檢測機制已經在所有 iPhone 上使用十餘年。

Appleinsider 同日報導指出，蘋果並非唯一有這種機制的公司，三星和 Google(GOOGL-US)，還有其他手機製造商可能都有類似機制。該機制符合國際法規、標準和測試協議。目前仍不清楚法國監管機構為何沒有考慮到該機制的原因。

ANFR 使用的特定測試標準要求設備滿足身體上的 SAR 限制，即使設備在靜態平面上進行測試也是如此。然而這與國際標準不一致，國際標準允許對標準 SAR 測試期間的功率控制機制進行獨立測試。

蘋果公司表示，iPhone 12 可以安全使用，而且一直都是都是如此，同時強調 iPhone 必須符合國際健康和安全輻射量傳輸標準，以確保設備與人體接觸時輻射傳輸有限。

隨著 iOS 17.1 的更新，法國的 iPhone 12 型號在檢測到離體狀態時將不再增加其功率，因此在無線網路訊號較差的地區，可能會在網路連線性能略有下降，儘管預料大多數用戶可能不會注意到這種變化。