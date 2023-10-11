美股重點新聞摘要2023年10月11日

今日操盤前瞻

台灣 9 月貿易收支

美國 9 月 PPI

Fed 鷹鴿訊息交錯 鴿派暗示暫停升息 鷹派主張殖利率對政策影響不明

聯準會 (Fed) 官員鴿派發言再添一例，亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 表示，Fed 可能不需進一步升息，貨幣政策已經具有足夠的限制性，讓通膨回到 2% 目標。不過立場偏鷹的明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 表示，近日長債殖利率上升，對政策前景的影響仍不明朗。閱讀全文...

貨櫃海運聯盟反壟斷豁免明年 4 月到期 歐盟宣布不展延

歐盟執委會周二 (10 日) 宣布，待「航運聯營體集體豁免條例」(CBER) 於明年 4 月 25 日到期後，將不再展延。貨櫃航運商擔憂，這將為每年經手約 25 兆美元商品貿易的公司帶來不確定性。閱讀全文...

紐約聯準銀行官員：縮表還有一段長路要走 將繼續監控風險

紐約聯準銀行負責監管聯準會 (Fed) 投組的系統公開市場帳戶 (System Open Market Account, SOMA) 經理沛里 (Roberto Perli) 周二 (10 日) 表示，Fed 縮減資產負債表進展順利，沒有對市場造成重大干擾，也還沒有接近需要放慢或停止的地步，但 Fed 將繼續監控風險。閱讀全文...

IMF 示警：明年全球通膨仍頑強難退 經濟成長疲軟

國際貨幣基金 (IMF) 上調明年全球通膨預期並呼籲各國央行保持緊縮政策，直到物價壓力出現持久緩解。該組織預估，大多數國家到 2025 年，通膨率將保持在各國央行目標水準之上。閱讀全文...