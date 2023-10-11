Adobe發布新的AI模型 提升圖片設計功能

Adobe 周二 (10 日) 公布其生成式人工智慧 (AI) 模型 Firefly 的新版本，承諾提供更高品質的圖像和生成新型媒體能力。

截稿前，Adobe(ADBE-US) 周二盤中股價上漲 0.75%，每股暫報 533.25 美元。投資人一直對該公司從 AI 中受惠能力持樂觀態度，截至周一收盤，其股價今年上漲 57%。

Adobe 生成式 AI 副總裁 Alexandru Costin 表示，新版 AI 模型接受的圖像訓練增加約 70%，提高系統創建逼真圖片的能力並使其進一步縮短與競爭對手之間的差距。在 Photoshop 中採用 AI 功能的比例是一般主要產品發布的 10 倍。

此外新版 Firefly 還將包括控制和提示 AI 生成的新方法，例如上傳圖片以複製其風格，與此同時 Adobe 將保留上傳參考圖片的內部記錄，以保護藝術家免受侵權。該公司稱 Firefly 是「商業安全的」，並表示將替在法庭上面臨版權索賠的客戶提供支援。

外媒指出，Adobe 正在構建的 AI 模型主要是基於其龐大的圖庫進行訓練，並透過將新技術整合到 Photoshop 等行業標準產品中，從而獲得相對於 OpenAI 等新創公司的優勢。在使新的 AI 工具普遍可用之後，Adobe 上個月提高軟體的價格。該公司周二在洛杉磯舉行的年度用戶大會上推出了最新版本的 Firefly。

值得注意的是，Adobe 周二還表示，向量 (Vectors) 功能現在可以透過新的 AI 模型文本提示，在在 Adobe 的 Illustrator 軟體中生成。Costin 說，該模型還在 Adobe 擁有「數千萬」向量圖的圖庫中進行訓練。

新的向量工具能讓用戶製作海報和其他行銷素材，這些素材通常是用 Adobe Express 的範本製作的。而 Adobe Express 是澳洲新創公司 Canva Inc. 的競爭對手。