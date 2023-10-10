〈紐約匯市〉以巴衝突帶動避險 美元兌歐元上揚

以色列和巴勒斯坦伊斯蘭教組織哈瑪斯間的軍事衝突，令市場擔憂衝突可能擴大到加薩以外地區，美元兌歐元周一 (9 日) 走高，但兌其他主要貨幣下跌。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微升 0.04%，至 106.09。

面對哈瑪斯的軍事突襲，以色列總理坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 周一表示，以色列所採取的回應措施將改變「改變中東」。

以色列表示已徵召 30 萬名預備役軍人，並警告加薩走廊部分地區居民盡快離開前往避難，種種跡象表明以色列可能計劃朝哈瑪斯發動地面攻勢。

在以色列央行宣布在公開市場出售 300 億美元外幣，以維持貨幣穩定後，以色列謝克爾 (shekel) 兌美元兌美元跌約 2.9%，至 3.9506 謝克爾兌 1 美元。以色列謝克爾周一稍早一度重貶逾 3%，觸近八年低點。

Jefferies 外匯交易全球主管 Brad Bechtel 表示：「這只是一點避險情緒，並非大規模恐慌，也不是大規模拋售，只是市場在觀望事態發展之際，向安全之處所邁出的一小步。我們漸漸習慣這樣的事實：地緣政治事件通常只會對市場帶來非常短暫的影響。」

美元指數周一微升，另一傳統避險貨幣日元升 0.5%，至 148.47 日元兌 1 美元。日本市場今日因假期休市。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 說：「只要衝突僅限於以色列和哈瑪斯，我們就可以回去關注經濟基本面。」

歐元貶 0.2% 至 1.0566 美元，英鎊收復稍早多數貶勢，截稿前微貶 0.02% 至 1.2236 美元。

周一數據顯示德國 8 月工業生產月減 0.2%，降幅略高於預期，再度引發對歐元區陷入經濟衰退的擔憂。

美國上周公布 9 月非農新增就業創下八個月來最大增幅，有望與本周的最新通膨數據一同支撐美元走強。

根據美國商品期貨交易委員會周五 (6 日) 公布數據，截至 10 月 6 日當周，美元淨多頭部位價值達 105.5 億美元，處在一年高點。

不過，根據芝商所 (CME) 數據，投資人認為聯準會 (Fed) 下月不會再次升息。期貨市場定價顯示，Fed 在 11 月會議上按兵不動的機率為 88.5%。

滙豐銀行 (HSBC) 外匯研究全球主管 Paul Mackel 表示：「關鍵在於美元與風險偏好的負相關，是否會再度變得明顯。」

截至台灣時間周二 (10 日) 約 5:00 價格: