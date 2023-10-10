機構：蘋果2024年推出OLED版iPad Pro

市場研究公司 Omdia 週一 (9 日) 指出，蘋果將徹底改造其 iPad 產品線，明年推出的新一代 iPad Pro 將首度使用 OLED 面板, iPad Pro 有望成為首款使用該技術的蘋果平板電腦。

過去曾出現過多次傳聞 OLED 版 iPad Pro，更高品質的面板即將進入 iPad 產線中，根據市場研究公司 Omdia 週一釋出的一份報告中，分析師不僅討論蘋果 iPad 面板購買量較去年同期下降 36%，還提供了對未來 iPad 型號的預測，報告指出 OLED iPad 將於 2024 年上市。

報告指出，這款 OLED 平板電腦的尺寸將分別為 11 吋和 12.9 吋，與現有的 iPad Pro 面板尺寸相同，將由 LG Display 和三星顯示 (Samsung Display) 提供，這是蘋果供應鏈中的兩大面板合作夥伴。

最近的一項供應鏈調查顯示，到 2024 年，蘋果可能會訂購 1,000 萬個 OLED iPad 面板。 LG Display 將生產 600 萬個這兩種尺寸的產品，而三星顯示將生產 400 萬個 11 吋的產品。

iPad Pro 系列並不是蘋果有意變革的唯一領域。 從 2026 年起，iPad mini 和 iPad Air 也可能採用 OLED 的面板。

《彭博》和研調機構 DSCC 執行長 Ross Young 等多個消息指出，蘋果將在 2024 年初升級 iPad Pro 系列，搭載 OLED 面板和新的 4TB 容量選項，2024 年 OLED iPad Pro 發布的說法似乎仍然是可能的。

Omdia 報告還涵蓋採購訂單預測，蘋果 iPad 面板的訂單量預計將在 2023 年年降 36% 至 4,540 萬台，這將是自 2020 年以來最低的年出貨量。

Omdia 預計到，2023 年，目前 iPad Pro 機型的需求將比前幾年大幅下降，原因是在全球經濟衰退期間，高價和高階硬體更難銷售。 分析家稱，蘋果將於 2024 年推出一款新的 OLED iPad, iPad Pro 有望成為首款使用該顯示器技術的蘋果 (AAPL-US) 平板電腦。