〈Q4產業前瞻〉檢測分析迎旺季 三業者營收戰新高

隨著各家業者持續投入先進製程、先進封裝與 AI 伺服器等領域，市場對檢測分析需求強勁，加上產業迎來傳統旺季，宜特 (3289-TW)、閎康 (3587-TW) 與汎銓 (6830-TW) 都看好第四季營收將再優於上季，攀上今年營收高峰、挑戰新高。

宜特目前已接獲北美大型雲端供應商的 AI 伺服器訂單，預期第四季起效益開始顯現，且由於整體零組件複雜度增加，以及軟硬體整合度高，檢測單案金額較過往增加 3 至 5 倍，拉抬整體平均銷售單價 (ASP)，也帶動第四季營收達全年最高點。

宜特看好，AI 伺服器將持續發酵，除了挹注今年營收外，動能也一路延續至明年，且旗下轉投資宜錦也承接 AI 伺服器中的 MCU 薄化訂單，有助其營運轉盈，帶動整體集團營運。

閎康為因應大客戶熊本廠，也新設立熊本實驗室，隨著客戶裝機進度符合預期，預計 11 月就可以開始接單，且年底產能就會達滿載階段，推升第四季營收向上，挑戰連續六季創新高的紀錄。

汎銓也受惠大客戶將在 2 奈米導入環繞式閘極 (GAA) 電晶體結構，對於結構、材料成分等分析需求熱絡，正積極擴充產能，目前首批新進檢測設備已開始投產，有助第四季營運走揚，同時為滿足大客戶熊本廠規劃，也預計在日本新設服務據點，期望成為營收新動能。