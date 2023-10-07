桑默斯：Fed升息效果不如以往 經濟硬著陸風險上升

美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers) 表示，就目前而言，上月非農就業激增是好事，但也意味著聯準會 (Fed) 的升息行動並沒有像以前那樣發揮作用，這增加了發生經濟硬著陸的危險。

桑默斯周五 (6 日) 在彭博電視台節目《Wall Street Week》上表示：「隨著就業加速成長，硬著陸的風險看起來可能更大一些。」

他的這番言論，是在周五公布 9 月非農數據之後發表的。美國上月非農新增就業大增 33.6 萬人，幾乎是經濟學家原本預期的兩倍，不過數據同時顯示薪資成長略微放緩。

桑默斯說：「你必須意識到，這些是不錯的數字，但我不敢說它們提供了軟著陸的保證。」

Fed 過去一年半實施數十年來最激進的貨幣緊縮行動，累計升息幅度超過 5 個百分點。桑默斯認為，在這樣的背景之下，經濟上的表現反映出 Fed 的政策有效性發生了一些潛在變化。

他說：「我們可能生活在一個『利率不再像以前那樣可作為引導經濟的工具』的世界，這代表一旦需要讓經濟降溫時，利率將不得不比過去更加波動。」

至於為何美國經濟可能對利率沒那麼敏感，桑默斯解釋，許多房屋買家在前幾年鎖定較低的房貸利率，因此他們現在不太可能出售房產，這壓低了房屋庫存，推高房產價值，讓人們感覺自己更加富有，並且有助於維持支出。

他還警告，考量到目前的債市拋售潮、中國風險，以及私募股權在內等市場估值上升，金融危機恐一觸即發。「我們必須確保有針對金融風險的應變措施。」他敦促全球決策官員在下周會議上討論「金融危機的應變計畫」。

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