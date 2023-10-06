小摩策略師：經濟衰退在所難免 標普500指數恐遭拋售

摩根大通首席全球市場策略師柯蘭諾維奇 (Marko Kolanovic) 認為，如果發生經濟衰退，標普 500 指數可能遭遇 20% 的拋售。

他在最新的一次採訪中表示，高利率正在為美股創造一個臨界點：目前投資人在貨幣市場選擇回報率 5.5% 的現金還是短期美國國債，都是一個關鍵的自保策略。

他說：「如果繼續保持目前的利率水平，我不確定我們將如何避免經濟衰退。」

標普 500 指數周四 (5 日) 收在 4258.19 點，即將出現連續 5 周下跌。該指數過去一個月下跌超過 5%。

柯蘭諾維奇認為，最近的股市疲軟並不是預示將會大幅下跌的強烈訊號。他表示，近期反彈仍有可能，因為很多事情都取決於未來幾個月的經濟數據報告。

他說：「我們不一定預測會立即出現大幅回檔。股市還會有 5%、6%、7% 的上漲空間嗎？當然可能。但也有下跌的可能，甚至可能有 20% 的下行空間。」

他警告，包括蘋果 (AAPL-US) 在內的「七大技科巨頭」股票是最容易遭受大幅拋售的標的。這組股票今年至今累計上漲 83%，帶動標普 500 指數的大部分漲幅。

柯蘭拉諾維奇指出，「如果經濟出現衰退，我認為這七家大型科技股將跟隨其他公司的腳步。」他指的是必需消費品和公用事業等受到重創的類股股票。

此外，他也認為，由於經濟背景，消費者正面臨危險的現金短缺。

他指出：「就業市場依然強勁。但是，如果仔細看看信用卡和汽車貸款的拖欠情況，就會開始了解消費者承受的壓力。我們對此仍然有些悲觀。」