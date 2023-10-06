1埃克森美孚以600億美元收購先鋒自然資源!巴菲特再賣惠普307萬股!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 28 分)

■道瓊指數：上漲 35，漲幅 0.11% 至 33339。

■那斯達克 100 指數：上漲 16.75，漲幅 0.11% 至 14878.50。

■標普 500 指數：上漲 3.50，漲幅 0.08% 至 4294.25。

【今日總經數據】今晚市場將聚焦在 9 月非農就業數據，近期傳出亞馬遜將對通訊部門進行裁員，再加上近期因罷工而導致美國三大車廠裁員，目前市場預期今晚非農就業數據將自 187K 降至 170K。

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二、美股盤前關注重點

1. 埃克森美孚將以近 600 億美元價格收購先鋒自然資源：據知情人士透露，埃克森美孚 (XOM.US) 即將達成以近 600 美元的價格收購先鋒自然資源(PXD.US)，若沒有其他特殊突發狀況，此交易或將在未來幾天內達成。

先鋒自然資源市值約 500 億美元，為美國二疊紀盆地第三大石油生產商，僅次於雪佛龍 (CVX.US) 和康菲石油(COP.US)，此次收購將有助於埃克森美孚擴大石油產業的業務規模，盤前先鋒自然資源大漲 10.36%。。

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2. 巴菲特再度拋售 307 萬股 惠普股票：據美國證券交易委員會 (SEC) 監管文件所公布的資料顯示，巴菲特旗下波克夏海瑟威 (BRK.B.US) 於過去幾天再度拋售惠普(HPZ.US)307 萬股，套現 8,040 萬美元。出售後，目前公司還持有約 9,790 萬股惠普股票，此為巴菲特繼今年 9 月之後再度拋售惠普股票。後續，若波克夏持有惠普的股票低於 10%，將不在需要像 SEC 備案。

3. 戴爾預期長期將以 3%~4% 年均複合成長率增長：戴爾 (DELL.US) 於週四表示，預期到 2028 財年，公司每季度股息將增加 10% 或更多，也表示預期長期年收入複合成長率將介於 3% ~ 4% 之間，調整後長期 EPS 將成長 8% 或以上，淨利潤與調整後自由現金流的折算率應為 100% 或更高。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)