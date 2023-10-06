【量大強漲股整理】雙十國慶連假後，該鎖定哪五大主流股，有機會表現?

台股無懼美股小跌，在 (2330-TW) 台積電、(2317-TW) 鴻海領漲下，延續昨日反彈，上漲 67.05 點，收 16520.57 點，成交量至 2176 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 35.13 億元；自營商賣超 6.01 億元；投信續挺台股，買超 20.89 億元；三大法人合計賣超 20.25 億元。

台股指數開高震盪走高，有不錯表現，一舉攻上月線及 16500 點整數關卡，反觀櫃買指數則是櫃買下跌 0.06 點；加權指數跟櫃買指數不同調，資金轉向大型權值股；適逢雙十連假在即，台股明顯量縮，追買的力道不足，成交量並未明顯放大，成為多頭上攻的阻力，而連假回來後，九月營收將全數公布完畢，國家隊撥款的 175 億元，有機會資金轉進業績成長性爆發的個股上；下周也迎來 (2330-TW) 台積電、(3008-TW) 大立光的法說會，為 Q4 揭開精彩的序幕；市場靜待美國 9 月非農就業報告，這是本週最重要數據，若公布數據有降低，則將有助弱化通膨預期，緩解美債殖利率繼續再攀升的壓力。

個股部分，電子三雄領軍，(2330-TW) 台積電，Q3 營收季增 13.7% 寫第 3 高，匯兌收益加持下，讓財報優於預期，大漲四元、(2317-TW) 鴻海，9 月營收報喜，月增 6 成，除了受惠蘋果新機加持下，更傳出輝達 (Nvidia) 執行長黃仁勳將出席鴻海科技日，今日上漲 + 1.93%，股價重返月線之上、(3008-TW) 大立光，營收為 55.72 億元，月增超過 2 成，也在盤中創下近期新高；AI 股指標股， (2382-TW) 廣達勁揚 2%， (3231-TW) 緯創，上漲 1.4%；黃仁勳此次在短時間內二度來台，預料電動車鏈再衝一波熱潮，(6290-TW) 良維，悄悄起漲，力守紅盤；記憶體產業即將擺脫景氣循環谷底，(3006-TW) 晶豪科，狂飆超過 8%，光通訊 (3234-TW) 光環，直噴漲停，再創新高! 在我們經濟日報 27.15 納入投資組合後一路飆漲向上，漲幅達 + 26%，都驗證佳螢的選股；個股持續呈現輪動。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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