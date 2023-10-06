AI浪潮下的成長主力 戴爾看好伺服器業務長期成長7%

個人電腦 (PC) 大廠戴爾 (DELL-US) 認為，相較支撐公司整體營收的核心 PC 業務，在人工智慧 (AI) 浪潮之下，目前最有前景的業務是銷售伺服器等資料中心相關設備，看好其在未來幾年成為公司的主力成長引擎。

戴爾向投資人表示，雖然預期 PC 景氣將擺脫低迷，實現約 2.5% 的長期營收成長，公司更看好伺服器、資料儲存裝置和其他辦公室基礎設施的銷售前景，預估未來幾年成長率可望達 7%，幾乎較 2021 年給出的預測翻倍。

戴爾營運長 Jeff Clarke 受訪表示，市場對 AI 的高度興趣帶來一些驅動力，因為 AI 需要性能更強大的設備。

他說：「AI 具有加乘作用，它將提升整體技術支出。」他指出，對搭載繪圖晶片 (GPU) 與大容量存儲伺服器的需求一直在增加。

戴爾曾在 8 月表示，其 AI 伺服器的積壓訂單已超過 20 億美元，儘管如此，Clarke 稱高功率晶片短缺仍對公司帶來影響。

因疫情紅利消退導致 PC 銷售嚴重下滑，對 PC 供應商來說，今年可說是相當艱難的一年。Bloomberg Intelligence 分析師 Woo Jin Ho 表示，隨著 PC 成長降溫，投資人已將注意力轉向戴爾的伺服器業務，尤其關注該公司如何從 AI 浪潮中獲益。

即使 PC 業務為戴爾貢獻一半以上的全年營收，Clarke 認為該市場的成長潛能相對仍小，但他也指出，微軟正在推動用戶使用新的 Windows 作業系統，加上疫情初期買的電腦漸漸老舊，新的換機周期可能即將到來。

戴爾周四 (5 日) 稍早調升長期獲利成長預測，並表示將買回更多庫藏股。公司現在預估，調整後每股盈餘 (EPS) 每年至少會成長 8%，超過 80% 的現金流將用於買回庫藏股或發放股利。

財務長 Yvonne McGill 表示，戴爾將尋求進行小型且具有增值性的收購，而非大型交易。

周四美股收盤，戴爾下跌 1.50% 至每股 66.19 美元，盤後股價持平。對資料中心相關業務的樂觀情緒，今年激勵戴爾漲近 65%。