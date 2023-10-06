〈紐約匯市〉非農前夕 美債殖利率再降 美元指數連二跌

非農報告公布前夕，隨著美債殖利率進一步下滑，美元指數連續兩個交易日回落，為近期承受貶值壓力的歐元和日元帶來緩解。而最新的非農就業數據，可望作為市場判斷聯準會 (Fed) 是否在下月升息的基礎。

周四 (5 日) 紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.43%，至 106.34。

abrdn 副首席經濟學家 James McCann 表示，美元在近期大幅上漲後，出現了一定程度的修正。「長期而言，美元確實看起來有點貴。當達到這樣的高水平後，人們就有可能從部分交易獲利。美債殖利率也是如此，那邊出現了一些修正。」

如今投資人將注意力轉向周五 (6 日) 公布的非農就業報告。路透訪調經濟學預測，9 月非農新增就業將從前一月的 18.7 萬下滑至 17 萬，失業率料自 3.8% 降至 3.7%。日前公布的 ADP 就業數據顯示，美國上月民間新增就業遠低於市場預期。

儘管分析師表示需要更多證據來評估美國勞動力市場降溫的速度，但根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，貨幣市場認為 Fed 下月維持利率不變的機率約 80%，遠高於一個月前的 55%。

在近期觸及 16 年高點後，美國 10 年期公債殖利率進一步下滑，通常對美債殖利率走勢較敏感的日元兌美元升近 0.4%，至 148.44 日元兌 1 美元。日元兌美元周二 (3 日) 一度觸及 150.17，是去年 10 月以來最低。

Klarity FX 總監 Amo Sahota 表示：「殖利率下滑並沒有改變外匯市場的走向，我們必須看到美債殖利率出現更大幅度的回落，才能真正遏制美元的強勁漲勢。」

歐元升 0.4% 至 1.0547 美元，連兩個交易日上漲。歐洲央行 (ECB) 委員會成員 Peter Kazimir 表示，ECB 上月的升息有可能是當前周期的最後一次，但必須等待更多數據出爐才能夠下定論。

日元兌美元本周貶破 150 關卡後出現急速拉升的狀況，引發市場對日本當局出手干預的猜測。日本財務大臣鈴木俊一 (Shunichi Suzuki) 周三 (4 日) 拒絕對是否介入匯市發表評論，並重申匯率穩定的重要性。

除了美債殖利率以外，油價下滑也為日元帶來支持，但市場認為這只是暫時的。裕信銀行 (UniCredit) 策略師表示，考量到目前日元的價位，干預風險依舊存在。

英鎊周三貶至 3 月以來最低後，今漲逾 0.4% 至 1.2188 美元。英國央行 (BOE) 副總裁 Ben Broadbent 指出，目前已有明確跡象顯示，升息正在對英國經濟產生影響，導致失業率上升，未來是否需要進一步升息仍有待論。

截至台灣時間周五 (6 日) 約 6:00 價格: