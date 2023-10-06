Lucid推出低價電動轎車「Air Pure」 努力提振需求

電動豪車製造商 Lucid Group 周四 (5 日) 推出一款價格更低的後輪驅動電動轎車「Air Pure」，售價為 77,400 美元，希望以此刺激需求。

截稿前，Lucid(LCID-US) 周四盤中股價下跌 8.53%，至每股 5.09 美元，該股今年迄今已下跌 19%。

過去幾季，由於借貸成本上升打擊電動車銷售，而特斯拉 (TSLA-US) 發起的價格戰也挫傷 Lucid 和 Rivian Automotive(RIVN-US)等小型電動車製造商爭奪市占的能力。

不過，新款 Lucid 的價格要高於特斯拉的 Model S，後者的售價約為 7.5 萬美元。

Lucid 表示，這款更便宜的電動轎車充滿電後可行駛 410 英里，並將立即上市。該公司最昂貴的車款是 Air Sapphire，也是其速度最快的電動車，售價為 24.9 萬美元。

這家由沙烏地阿拉伯公共投資基金 (Public Investment Fund) 支持的公司在 8 月份將其 Air 豪華轎車的價格下調了 1.24 萬美元，儘管該公司在追趕特斯拉的過程中燒錢並出現了更大的虧損。

Lucid 第二季營收為 1.509 億美元。根據 LSEG 的數據，分析師預估該公司第三季的銷售額將達到 2.079 億美元。

此外，Lucid 上個月在沙烏地阿拉伯開設了首家海外生產工廠，沙國政府已同意在未來 10 年購買多達 10 萬輛 Lucid 汽車。