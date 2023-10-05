消費者不買牛豬 美國雞肉創天價

美國雜貨店的雞肉價格正創歷史新高，並且由於泰森食品 (TSN-US) 和其他公司減少家禽產量以提高利潤，而厭倦通膨的購物者購買雞肉而不是牛肉和豬肉，因此雞肉價格應該會繼續保持高價一段時間。

雞肉價格上漲應該會提高頂級生產商泰森和 Pilgrim"s Pride (PPC-US) 的收入，但會壓縮消費者的支出，迫使他們放棄高端蛋白質來省錢。一項指數顯示雞肉生產商的獲利率已達到一年來的最高水平。

美國農業部數據顯示，今年美國人均雞肉消費量預計將首次超過 100 磅。

由於牛肉供應減少導致價格上漲，預計牛肉消費量將降至 2018 年以來的最低水平。同時，消費者支出削減導致豬肉消費量降至 2015 年以來的最低水平。

泰森食品銷售所有三種肉類，在新冠疫情期間肉類價格飆升時，該公司賺取了大量利潤，但不得不應對雞肉供過於求的問題。

該公司今年宣布關閉 6 家擁有近 4700 名員工的雞肉工廠以降低成本。分析師表示，其雞肉業務在經歷兩季的營運虧損後，很可能在截至 9 月 30 日當季恢復獲利。

供應緊張有利於生產商的利潤。

根據美國政府數據，截至 9 月 23 日的 6 周內，美國雞蛋孵化量較去年同期減少約 2.8%。與 2022 年同期相比完全逆轉，當時的雞蛋數量增加了 3.6%。

截至 9 月 23 日的 6 周內，用於肉類生產的雞肉生產商投放的雛雞數量比去年同期減少約 2.7%，而去年同期則是增加 4.5%。數據顯示，2023 年累計投放數量約在 5 月底跌落去年水平。

獨立牲畜市場分析師布朗表示：「業者削減了產量，這似乎提振了雞肉市場。」

他表示，反映家禽生產商獲利能力的雞肉價格和飼料價格指數，在 9 月觸及一年多來的最高水平。下滑的飼料成本提升了生產商的利潤，玉米價格接近 3 年來新低。

荷蘭合作銀行表示，雞肉公司今年夏天試圖限制禽類的重量，作為「限制產量和恢復獲利能力的努力之一」。較輕的禽類對消費者來說意味著更少的肉。

美國農業部最新每月數據顯示，8 月整隻新鮮雞肉和帶骨腿的零售價格創下名目新高紀錄。雞腿價格較 2 月創下的近一年低點上漲了 10%。

批發價格也有所反彈。

美國政府從 8 月開始下修 2023 年雞肉產量預期，部分原因是雛雞投放量減少，但預計產量仍將超過 2022 年。

去年雞肉供應量增加後，生產商開始減少投放量。

泰森食品執行長金恩 (Donnie King) 在 2 月表示，高層高估了 2022 年末消費者對雞肉的需求有多強勁，導致該公司以折扣價轉售多餘庫存。

2022 年，肉雞基本上未遭禽流感感染，在美國史上最嚴重的疫情摧毀了蛋雞並引發家禽出口限制之際，保持了供應充足。

業者冰櫃中仍有大量庫存可供應。美國 8 月冷凍雞胸肉庫存創歷史新高。

Gro Intelligence 資深商品分析師史佩克 (Adam Speck) 表示，雞肉價格進一步上漲可能會威脅需求。

但由於大平原三年乾旱期間牧場主減少了牛群，導致牛肉供應緊張，消費者仍會選擇雞肉。

惠譽評級資深總監登斯莫爾表示：「未來雞肉需求應會有所改善；而牛肉零售價格仍然會很高。」