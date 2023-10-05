〈財報〉電動車製造商VinFast第三季營收翻逾一倍 盤前股價漲逾7%

「越南版特斯拉」電動車製造商 VinFast 周四 (5 日) 美股盤前公布第三季財報，由於該公司加大電動車交付數量並與美國經銷商合作提振銷量下，第三季營收成長 159%。消息傳出後，VinFast 盤前股價漲逾 7%。

截稿前，VinFast(VFS-US) 周四盤前股價上漲 7.08%，每股暫報 8.62 美元，市值暫報 187.74 億美元。

財報顯示，VinFast 第三季 (截至 9/30) 營收成長 159% 至 8.25 兆越南盾 (約 3.38 億美元)、淨損擴大至 15 兆越南盾、電動車總共交付 10,027 輛。

VinFast 還在財報中表示，將利用南亞政府對電動車的激勵措施，於全球第三大汽車生產國印度蓋一家組裝廠。該公司是越南最大企業集團 Vingroup 旗下子公司，目前正準備強化在海外的立足點。然而，VinFast 在今年早些時候自願召回首批交付給美國的 999 輛電動車後陷入困境。

VinFast 自上市以來股票的大幅波動引起市場矚目，不過股票在沒有基本面的情況下波動其實並不罕見，有分析認為正是該股的波動大才吸引大批投資人進駐，進而帶來更大的加格波動。

FactSet 數據顯示，目前尚未有任何分析師留意這家公司。VinFast 曾在 9 月底給出今年全年交付目標展望，預料電動車銷量將達到 4 萬至 5 萬輛，不包括電動機車的銷量，因此根據推算，今年該公司下半年的電動車銷量大約需達到 3 萬至 4 萬輛。