Adobe：今年美國假期季線上銷售估將成長4.8%

Adobe Analytics 周四 (5 日) 發布的一份報告顯示，由於零售商全力以赴，透過更大的折扣和促銷活動來吸引備受通膨打擊的消費者，美國關鍵假期期間的線上銷售額預計將較去年同期增長 4.8%。

預計 11 月 1 日至 12 月 31 日期間銷售額還將以更快的速度成長，達到 2218 億美元；其中包括網購星期一、感恩節和黑色星期五等一些最大的購物日。去年同期的數字為 2117 億美元。

Adobe 表示，今年假期季節將大幅折扣，尤其是玩具、運動用品和家具類別，降價幅度最高可達 35%。

萬事達卡上月的 SpendingPulse 報告預測假日季線上銷售額將成長 6.7%。

沃爾瑪 (WMT-US)、Target (TGT-US) 和梅西百貨 (M-US) 等零售商提前幾個月為這個至關重要的季節做好準備，因為在豐收的一年裡，這個季節的收入占該產業年收入近三分之一。

隨著亞馬遜 (AMZN-US) 在 10 月舉辦第二次 Prime Day 促銷活動，假期購物預計最快將於本月開始。

Adobe 表示，亞馬遜活動預計將為今年的整體零售業帶來 81 億美元的銷售額，並補充說，一些注重成本的購物者可能會跳過成本更高的選擇，即採用標準送貨或路邊取貨的更快運輸方式。

過去 2 年，由於感受到通貨膨脹的壓力，美國人一直嚴格控制非必要支出。

報告指出，購物者、尤其是年輕人，更有可能使用先買後付款服務來節省預算。

Adobe 的預測是根據流量超過 1 兆次的美國零售網站直接消費者交易。