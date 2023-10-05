分析師：標普500指數漲跌趨勢關鍵位在4200點

美股在週三溫和復甦，但技術面顯示，如果美股進一步下跌，多頭可能會在未來幾週內遭受更多痛苦，隨後才會回穩。

標準普爾 500 指數本週打破了長達一年的看漲上升趨勢，如今技術指標觀察人士表示，該指數需要保持在 200 日移動均線上方才能維持漲勢，該均線目前位於 4,204 點左右。技術分析師使用該移動平均線來評估長期趨勢是上漲還是下跌。

Financial Improvement Group 技術分析師兼投資組合經理 Andrew Thrasher 表示，如果標準普爾 500 指數未能守住 200 日均線上方，將是市場準備再次走低的訊號。截至週二，該指數已連續 137 個交易日保持在該水準之上，這是自 2020 年 6 月疫情後飆升以來最長久的一次。

Thrasher 表示，跌破 4,200 點將為該指數創造下行空間，因為在跌至 3,900 點左右 (3 月份的低點) 之前，買家可以抓住的支撐位已經不多了。不過，如果標準普爾 500 指數突破 6 月低點 4,350 點左右，多頭將再次佔據上風。

阿姆氏指標 (Arms Index) 被稱為短期交易指數，屬於大趨勢指標，是一種判斷整體股市反轉點的分析工具。Fundstrat Global Advisors 技術策略主管 Mark Newton 表示，該指標高於 2.0 表明投資人正在拋售股票，而低於 0.5 則表明對股票的需求增加。

在周二的拋售之後，該指數降至 0.7，意味著在市場最終下跌之前可能會出現另一輪拋售。Newton 也正在根據多種不同的技術指標觀察標準普爾 500 指數是否能穩定保持在 4,165 點以上。

儘管標普 500 指數自 1 月初以來仍上漲超過 10%，但該指數今年仍有 54% 的成分股下跌。美股今年絕大部分漲勢主要是受益人工智慧熱潮的科技巨頭所推動。