醫揚ESG備受高度肯定 再度入榜「天下永續公民獎」小巨人組

2023《天下雜誌》「天下永續公民獎」日前公布得獎名單，醫揚科技 (6569-TW) 今年從上百家企業中脫穎而出，不僅再度入榜小巨人組並榮獲第 12 名，在四大面向都獲得不錯的分數及評價，顯示醫揚長期以來在 ESG 倡議的努力再次獲得肯定。

巨變時代下，ESG(環境、社會、公司治理) 已成彰顯企業新價值的聖杯，《天下雜誌》「天下永續公民獎」綜合公司治理、企業承諾、社會參與、環境永續等四大構面，並依營收規模分為大型企業、中堅企業、外商企業、小巨人組 4 組，評選出全台 ESG 表現最佳的「天下永續 100 強」。

「永續」近來成為全球重要的關鍵字，歐盟開徵碳邊境稅 (CBAM)、台灣宣告 2050 淨零碳排等跡象，已讓企業深知無法單純以公益作為呈現，必須加速永續轉型進行減碳計畫，避免未來 10 年影響企業生存。

醫揚科技致力於研發、生產、銷售自動化醫療電腦的科技產品，本著地球公民之一份心及美麗人生目的，期待能為環境改善貢獻最大努力。除了遵循政策相關環保法令規章外，更秉持改善及污染預防精神，由內而外推動及宣導環境改善活動。

醫揚科技的環境宣言是「群我滿意、環境至上」，身為台灣企業永續 100 強、人才永續與友善家庭職場的企業之一，除了維持良好的公司治理運作、持續建立節能減碳友善環境，善盡社會參與責任之外，將持續提升對環境、社會與人才的承諾與關懷，期盼與所有同仁一起努力，為社會創造共享價值，邁向永續經營。

醫揚網址 https://www.onyx-healthcare.com/investor_tw_1.php